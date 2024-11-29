康斯特AI牙科助攻診所提升效率 搶攻智慧醫療商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-29 11:35

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康斯特 (6518-TW) 旗下明月智醫攜手明基口腔，布局 AI 牙科市場，結合光明智能 I Denti. Fi 全景影像分析 AI 軟體，為牙科診所提供動辨識與生成報告的智能解決方案，助力診所提升效率，搶攻智慧醫療商機。

康斯特指出，I Denti. Fi 全景影像分析 AI 軟體透過精準影像與數據分析，可顯著優化醫病溝通，治療意願度也提升 2 至 4 成，且能整合掛號、病歷管理及診療系統，簡化健保申報流程，幫助診所實現效率提升。

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康斯特進一步說明，I Denti. Fi 通過台灣衛福部 (TFDA) 認證，可精準辨識多種口腔病徵，節省診療中 80% 的手寫紀錄時間，自動生成檢查報告。

光明智能董事長黃騰毅表示，隨著最新 AI 技術導入，讓診斷過程更加直觀清晰，透過螢幕一目了然地呈現診斷結果，有助於醫病溝通，減少資訊落差。未來，將新增牙齒排列擁擠和牙周病嚴重度分析等功能，有助於強化牙科服務能力與競爭力。

康斯特董事長劉靜怡則表示，AI 不僅是提升效率的工具，更是改變牙科服務模式的關鍵力量，康斯特透過與醫療院所合作，打造更智能、便捷的診療體驗。

根據 Knowledge Sourcing Intelligence 的調查，牙科影像產業的人工智慧市場規模預計將從 2021 年的 2.67 億美元成長至 2028 年的 20.84 億美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 34.07%。

此外，自 2019 年至 2022 年間，美國 FDA 已核准超過 300 項 AI 與機器學習應用，其中 75% 涉及醫學影像，顯示 AI 技術在醫療領域的巨大潛力。