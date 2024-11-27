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〈台股盤後〉台積電險守千元關 重挫343點收最低 摜破季線與半年線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-27 13:46

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〈台股盤後〉台積電險守千金 重挫343點收最低 摜破季線與半年線。(鉅亨網資料照)

台股今 (20) 日在電子、金融、傳產權值股全面走弱下，台積電也面臨千金保衛戰，加權指數紅翻黑，終場收在最低點 22334.78 點，下跌 343.98 點，接連摜破季線與半年線，成交量 3717 億元，較昨日 3176 億元明顯放大。

權值股普遍重挫，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫近 1%，終場收 1000 元整數大關，面臨千金保衛戰，鴻海 (2317-TW) 重挫近 3%，聯發科 (2454-TW) 也下跌超過 2%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌幅也都達 2% 以上，顯見資金撤出力道。


除了電子股外，金控與傳產同樣承壓，金控雙雄富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 雙雙下跌超過 1% ，傳產的航運也因以黎達成停火協議，航運三雄全面重挫，包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 跌幅至少半根起跳，壓抑大盤走勢。

盤面焦點則為矽光子族群，環宇 - KY(4991-TW) 強勢亮燈，智邦 (2345-TW) 也續強 4% 以上，其他 AI 伺服器概念股包括金寶 (2312-TW)、聯鈞 (3450-TW) 都在盤上表態。

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台股盤後台積電千金保衛戰航運下挫

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長榮214-6.75%
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萬海84.5-5.80%
陽明71.7-5.91%
國泰金66.5-1.34%
富邦金88.8-1.44%
聯電44.4-2.20%
日月光投控150.5-2.90%
聯發科1250-2.34%
鴻海196.5-2.96%
台積電1000-0.99%
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