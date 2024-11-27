〈台股盤後〉台積電險守千元關 重挫343點收最低 摜破季線與半年線

台股今 (20) 日在電子、金融、傳產權值股全面走弱下，台積電也面臨千金保衛戰，加權指數紅翻黑，終場收在最低點 22334.78 點，下跌 343.98 點，接連摜破季線與半年線，成交量 3717 億元，較昨日 3176 億元明顯放大。