〈房產〉桃園市買的房屋六都最新 今年第二季平均購屋屋齡19.5年
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-28 15:50
據內政部不動產資訊平台資料顯示，全台房屋稅籍的平均屋齡為 33 年，不過住宅買賣的平均屋齡為 28.5 年，顯示若能力許可與市場有足夠供給狀況下，民眾還是偏好購入屋齡較新穎的房屋，其中差距最大的是桃園市，桃園市平均屋齡 28.2 年，但今年第二季的住宅買賣移轉平均屋齡僅 19.5 年。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，民眾喜歡購置新屋的原因，除了新大樓設計新穎、屋齡較年輕等因素外，購置屋齡較新穎的房屋，可以省去裝潢時基礎工程的工程時間與費用，不用一次拿出較多的裝潢現金，但許多區域都有重劃區的新供給，台北市的新房屋不是坪數大就是價格代價高，因此預算有限的民眾還是會選擇地段較好的中古屋甚至公寓產品。
另一方面，有些老房子的公設比低，買起來使用空間也會比較實在。
統計顯示，全台房屋平均屋齡 33 年，不過住宅買賣移轉平均屋齡約 28.5 年，顯示交易比例上可能屋齡較輕的中古屋數量多，拉低整體平均交易的屋齡，差距較大的是桃園市，整體房屋平均屋齡 28.2 年，在全台六都中已經算相對年輕，不過住宅的買賣移轉平均屋齡則為 19.5 年，應是新房屋交易的比例偏高，進而影響買賣的屋齡低於整體住宅的屋齡。
至於住宅買賣屋齡最高的仍是台北市，曾敬德指出，老房子可能在雙北以外的貸款條件不好，但在雙北市的精華路段仍是銀行眼中保值安全的標的，加上北市可挑選的新房子有限，因此找來找去只有很舊跟沒那麼舊的房子，導致台北市平均住宅買賣屋齡居六都之冠，今年第二季平均住宅買賣移轉屋齡高達 34.7 年。
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