〈房產〉桃園市買的房屋六都最新 今年第二季平均購屋屋齡19.5年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-28 15:50

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據內政部不動產資訊平台資料顯示，全台房屋稅籍的平均屋齡為 33 年，不過住宅買賣的平均屋齡為 28.5 年，顯示若能力許可與市場有足夠供給狀況下，民眾還是偏好購入屋齡較新穎的房屋，其中差距最大的是桃園市，桃園市平均屋齡 28.2 年，但今年第二季的住宅買賣移轉平均屋齡僅 19.5 年。

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另一方面，有些老房子的公設比低，買起來使用空間也會比較實在。

統計顯示，全台房屋平均屋齡 33 年，不過住宅買賣移轉平均屋齡約 28.5 年，顯示交易比例上可能屋齡較輕的中古屋數量多，拉低整體平均交易的屋齡，差距較大的是桃園市，整體房屋平均屋齡 28.2 年，在全台六都中已經算相對年輕，不過住宅的買賣移轉平均屋齡則為 19.5 年，應是新房屋交易的比例偏高，進而影響買賣的屋齡低於整體住宅的屋齡。