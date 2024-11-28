【量大強漲股整理】關稅有解，AI股有機會在上嗎?主流股該鎖定誰?

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權值股，護國神山，(2330-TW)台積電仍然守住千元大關，上漲 0.5%，收在 1005 元，今年台積電與 (NVDA-US) 輝達屢次交出令人驚豔的財報，尤其在 AI 需求蓬勃發展的背景下，兩家公司吸引了大量投資者的目光，並且在股市上表現強勁，隨著全球對人工智慧技術的熱潮加速，AI 晶片的需求激增，有分析指出，若台積電能夠保持在先進製程技術上的領先地位，並且持續加碼對 AI 領域的投資，到了 2026 年，台積電有可能在市值上超越輝達，成為 AI 產業的主要受益者；(2317-TW)鴻海，下跌 0.51%，收在 195.5 元，針對美國可能的關稅政策，劉揚偉強調，鴻海關注的是投資政策與商業環境，並表示目前仍需觀察新政府的政策變化，未來將依據情勢做出必要的調整，從長期角度來看，鴻海受惠於全球化的佈局以及新事業的發展機會，特別是在美國威州和德州的廠區，AI 和伺服器領域有著明顯的成長潛力，此外，位於美國俄州的電動車廠也將繼續導入新客戶，幾個月前，鴻海已宣布在美國新增投資，這表明公司對美國市場的前景依然保持正面看法；(2454-TW)聯發科，上漲 0.4%，收在 1255 元，知情人士透露，小米集團目前正為即將推出的智慧手機研發一款自家行動處理器，預計於 2025 年開始量產，由於目前小米的手機晶片高度依賴外購聯發科的處理器，若從明年開始逐步導入自家研發的晶片，將大幅減少對聯發科的採購量，這可能會對聯發科的營運帶來衝擊，但券商報告指出未來的表現持樂觀態度，特別是其非手機領域的新產品，尤其是 AI 相關應用，將成為推動公司 2026 年營運成長的關鍵因素，預計聯發科的營收將在 2026 年回升，年增率可達 20%，顯示出對聯發科未來成長潛力的信心。