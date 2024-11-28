【量大強漲股整理】關稅有解，AI股有機會在上嗎?主流股該鎖定誰?
鉅亨研報 2024-11-28 18:07
加權指數今日開高走低，終場下跌 35.88 點，收在 22298.90 點，成交量 3248.12 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 98.85 億元，投信買超 36.89 億元，自營商賣超 81.33 億元，三大法人合計賣超 143.29 億元 ，其中，投信連續九日買超，累計買超額 427.25 億 ，另外，外資與自營商都連續賣超三日。
感恩節前夕，美國最新公布了 10 月的核心個人消費支出物價 (PCE) 指數，顯示年增 2.8%，與市場預期相符，同時，10 月 PCE 物價指數的年增率為 2.3%，也符合預期，這些數據引發市場對通膨的憂慮，並且使市場預期美國聯準會在降息方面將持較為謹慎的態度，這些數據公布後，美股主要指數在 27 日全面下跌，道瓊指數下跌 138.25 點，收於 44,722.06 點，跌幅為 0.31%，標普 500 指數下跌 0.38%，納斯達克指數下滑 0.60%，費城半導體指數則大幅下挫 1.51%，此外，這一波下跌發生在感恩節前一日，市場交投較為清淡，(DELL-US)戴爾和 (HPQ-US) 惠普在提供疲弱財測後，兩家公司股價均大幅下跌，跌幅超過 11%，(TSM-US) 台積電 ADR 也下跌 1.45%，在中東局勢方面，隨著以色列與黎巴嫩真主黨達成 60 天停火協議，市場情緒略微回穩，加權指數今日開高震盪走低，終場下跌 35.88 點，收在 22298.90 點，成交量縮至 3248.12 億，今日雖然台股再度回檔，收黑 K 棒，不過有留下長達 174.59 點的下影線，表示有人在此承接，近期雖然季線被跌破，但是仍是上揚，未來也將扣抵低值，短線上台股有機會先下後上，重點仍在於選股。
權值股，護國神山，(2330-TW)台積電仍然守住千元大關，上漲 0.5%，收在 1005 元，今年台積電與 (NVDA-US) 輝達屢次交出令人驚豔的財報，尤其在 AI 需求蓬勃發展的背景下，兩家公司吸引了大量投資者的目光，並且在股市上表現強勁，隨著全球對人工智慧技術的熱潮加速，AI 晶片的需求激增，有分析指出，若台積電能夠保持在先進製程技術上的領先地位，並且持續加碼對 AI 領域的投資，到了 2026 年，台積電有可能在市值上超越輝達，成為 AI 產業的主要受益者；(2317-TW)鴻海，下跌 0.51%，收在 195.5 元，針對美國可能的關稅政策，劉揚偉強調，鴻海關注的是投資政策與商業環境，並表示目前仍需觀察新政府的政策變化，未來將依據情勢做出必要的調整，從長期角度來看，鴻海受惠於全球化的佈局以及新事業的發展機會，特別是在美國威州和德州的廠區，AI 和伺服器領域有著明顯的成長潛力，此外，位於美國俄州的電動車廠也將繼續導入新客戶，幾個月前，鴻海已宣布在美國新增投資，這表明公司對美國市場的前景依然保持正面看法；(2454-TW)聯發科，上漲 0.4%，收在 1255 元，知情人士透露，小米集團目前正為即將推出的智慧手機研發一款自家行動處理器，預計於 2025 年開始量產，由於目前小米的手機晶片高度依賴外購聯發科的處理器，若從明年開始逐步導入自家研發的晶片，將大幅減少對聯發科的採購量，這可能會對聯發科的營運帶來衝擊，但券商報告指出未來的表現持樂觀態度，特別是其非手機領域的新產品，尤其是 AI 相關應用，將成為推動公司 2026 年營運成長的關鍵因素，預計聯發科的營收將在 2026 年回升，年增率可達 20%，顯示出對聯發科未來成長潛力的信心。
強勢族群也是集中在佳螢點名預告的股票上面，車電股相對走穩，領先預告的四大主流中，車用零組件的 (1319-TW) 東陽，再創收盤新高紀錄!!!
不僅前 10 月 EPS 7.34 元創下新高，2024 年前三季 EPS=5.23>2023 全年 5.1，且 10 月、前十月營收雙創同期高，投信法人持續著墨，已連三買，買超 3604 張，持續成為盤面上抗跌指標，就是因為有【數字】，基本面強勁!
另外四大主流中的光通訊，我們領先預告的 (4979-TW) 華星光，收盤再創新高!
也成為資金的避風港。
2024 年起 AI 浪潮快速席捲全球下，CSP 業者開始導入 800G 規格，受惠光通訊產業規格升級、周期縮短、市場規模提升，台系供應鏈因與美系業者合作關係更為緊密，川普上任後，預期將進一步針對光通訊供應鏈進行貿易管制，中國大陸以外地區，目前除【台灣】外，尚無其他國家或地區供應鏈，有足夠代工量，能承接自中國大陸供應鏈外移的生產製造需求，，隨著台積電主導 CPO 架構發展，將帶動更多台系業者投入光通訊中上游領域，台系光通訊供應鏈垂直整合能力提高，不僅有助於市占率提升，對於獲利也將帶來更好的成長動能；今日光通訊股相對強勢，相對抗跌。
(4979-TW) 華星光，上漲 + 2.37%，收在 173 元，再創波段新高，華星光在 10 月的營收達到 3 億 2952 萬元，較前月增長 1.53%，年增率則為 0.54%。公司主要的客戶為美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），終端應用領域聚焦於資料中心。隨著華星光積極投入 800G 光收發模組及共同封裝光學元件（CPO）的研發，未來市場前景被看好，預期將有更強勁的增長動能。這些新技術的發展將有助於公司在光通信領域的競爭力提升，並擴展在高效能資料中心市場的份額。
美國前總統川普在社群媒體上發文，表示已與墨西哥總統通話並達成共識，決定關閉南部邊境，合力遏止非法移民問題，外界解讀，隨著美墨兩國進行互動，將可能對加徵 25% 關稅的措施進行調整，這一消息讓台灣的相關供應鏈公司如 (2382-TW) 廣達和 (3231-TW) 緯創出現回穩，儘管未來在墨西哥生產的 AI 伺服器可能會受到關稅的影響，但由於需求仍然存在，即使成本增加，這些公司仍可將成本轉嫁給消費者或客戶，只要需求不減，整體營收仍可能繼續增厚如何作看待?!
川普揚言課徵關稅有解?
對 AI 股如何解讀?
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