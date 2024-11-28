這「鎘」問題大了！115年起巧克力及可可粉不符鎘限量標準 最重罰300萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-28 20:23

‌



衛福部今 (28) 日表示，自 115 年 1 月 1 日起，凡於市面流通販售之巧克力及可可粉，均應符合鎘之限量標準；違者將依違反食品安全衛生管理法第 17 條規定，依同法第 48 條限期改正，產品應依第 52 條沒入銷毀，否則將處新台幣 3 萬元以上 300 萬元以下罰鍰。

衛福部指出，本次標準所管制之巧克力，係指以可可膏、可可脂或可可粉等可可製品為原料，經調配後，不含內餡之固體型態產品；「可可粉」，係指可可膏經壓榨分離去除可可脂後取得之粉末，或可可豆仁經烘焙後碾碎之碎粉。其他含有巧克力之複合性產品 (如: 堅果巧克力、巧克力麵包、巧克力餅乾、巧克力蛋糕、巧克力抹醬等)，或添加其他食品原料 (例如奶粉、糖) 之沖調可可粉飲品，皆應依源頭管理之原則，確認所使用之巧克力及可可粉原料符合有關標準後，才能作為加工用途。

‌



由於可可豆累積重金屬鎘之風險較其他重金屬高，故我國與 Codex 及其他先進國家相同，皆優先針對鎘提出管制標準；我國仍將持續蒐集國內外相關研究及監測資料，視需求滾動評估增修訂相關標準。