味全大陸事業前三季營收續成長突破百億元 占集團已達60%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-28 17:52

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老牌食品廠味全 (1201-TW) 在今年前三季稅後純益 3.75 億元，年增 65.99%，每股純益達 0.74 元，兩岸的營運都展現成長，其中並以大陸事業體的營收突破 100 億元達 106.64 億表現最為亮麗，年增 16.12%，也占集團營收達 60%，也成推動獲利成長的動能。

味全今天召開法說會，味全在 2024 年前三季營收及獲利都成長，營收 177.46 億元，毛利率 27.63%，年增 0.62 個百分點，前三季稅後純益 3.75 億元，年增 65.99%，每股純益達 0.74 元。味全前三季稅後純益已超越去年全年。

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味全在前三季台灣事業體營收 60.78 億元，年增 4.1%，占集團營收 34%，大陸事業體的營收達 106.64 億表現亮麗，年增 16.12%，也占集團營收達 60%。其他爲 10.04 億元，年增 3.8%，占比 6%。味全指出，2024 年前三季台灣事業營收微幅成長，而大陸事業營收則持續成長。

味全指出，目 前對大陸事業的營運以擴大規模及加速成長爲主。對台灣則以深耕經營爲主。