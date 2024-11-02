卜蜂食品購物網1111吃爆購物節火熱開跑 全年度最強折扣

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-02 11:16

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一年一度的雙 11 購物狂潮已經來臨。卜蜂 (1215-TW) 食品購物網為消費者帶來「1111 吃爆購物節」，讓你享受年度最優惠的促銷活動。從 11 月 5 日到 11 月 12 日，暖身和正式活動輪番登場，滿足所有購物需求。

卜蜂食品購物網的暖身活動，卜蜂指出，在 11 月 5 日到 11 月 9 日這段期間，全館購物可享 11 倍點數回饋，下單滿 2,111 元再送 111 元折價券。活動加碼抽千萬紅包活動，祭出滿 800 元折 40 元、滿 1,600 元折 100 元、滿 2,400 元折 120 元、滿 3,200 元折 150 元購物金，買越多，省越多。

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卜蜂 11 月 10 日到 11 月 12 日展開正式活動，卜蜂指出，這限時 3 天裏，熱銷組合激殺優惠，瘋撒高達 1,111 元購物金，每年必搶的即食雞胸肉福箱下殺 69 折，只要 1,111 元。滿額再享以 11 元加購即食 BBQ 風味雞柳條與全新推出的櫻花蝦米糕!。下單滿 2,500 元送歡樂派對帆布提袋，滿 4,500 元送卜蜂食品保冷袋，數量有限送完為止，讓你樣樣買得超值。

年度限量優惠，錯過再等一年。卜蜂指出，今年雙 11 的重點商品除了即食雞胸肉，還有切片生鮮雞胸肉組特價 $911，限量懷舊雞腿酥 3 包組 $311。更多優惠組合等你來買，全年僅此一次，搶到就是賺到！

無論你是家庭主婦，還是熱愛健康飲食的年輕人，卜蜂食品的雙 11 活動都能滿足你的需求。從即食雞胸肉到調理食品，甚至是生鮮雞肉、豬肉等，這次活動不僅是購物狂歡，更是一次滿足日常所需的最佳機會。