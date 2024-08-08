德麥上半年賺回逾一個股本EPS10.02元 可望稱霸食品類股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 20:09

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食品股王德麥 (1264-TW) 今 (8) 日公布最新獲利資訊，2024 年上半年營收 31.41 億元，稅後純益 3.71 億元，年增 11.15%，也改寫同期獲利新高，每股純益 10.02 元，德麥此一 上半年獲利成績，可望稱霸食品類股。

德麥 2024 年第二季營收 15.83 億元，毛利率 32.29%，季減 0.11 個百分點， 年減 1.77 個百分點，單季稅後 1.83 億元、季減 2.64%，年增 8.32%，每股純益 4.94 元。

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德麥 2024 年上半年營收 31.41 億元，毛利率 32.34%，年減 1.45 個百分點，稅後純益 3.71 億元，年增 11.15%，也改寫同期獲利新高，每股純益 10.02 元

德麥在台灣、中國大陸、馬來西亞、香港等市場，積極增加每月成交客戶數, 以推升業績的穩定增長。在各市場營運策略上，德麥指出，台灣市場仍將持續引進日韓流行商品，落實商品帶動原物料銷售商業模式，同時為解決缺工問題，將積極往 OEM 代工領域布局, 解決客戶痛點。