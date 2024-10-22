營養保健食品品牌商大研生醫10/28每股68元登錄興櫃交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-22 16:18

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營養保健食品品牌商大研生醫 (7780-TW) 爲尚凡國際 (5278-TW) 持股 97.5% 的子公司，將在 10 月 28 日以每股參考價 68 元登錄興櫃交易，主辦券商為凱基證券，並將以「食品工業」產業類別進入資本市場。董事長張家銘今 (22) 日表示，大研生醫將持續開發包括日本、澳洲及東南亞等區域市場。

大研生醫成立於 2018 年，目前股本爲 6 億元，2023 年營收達 11.9 億元，年增 34%，毛利率 68.36%，稅後純益爲 1.6 億元，年增 77.83%，每股純益 10.32 元；依 OTC 資料顯示，大研生醫 2024 年 1-9 月營收 8.18 億元，毛利率 62.49%，稅後純益 5047 萬元，每股純益爲 0.84 元。

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大研生醫自 2018 年成立以來，專注於營養補充品的研發與銷售，旗下擁有多款暢銷產品，如德國頂級魚油、視易適葉黃素、益生菌及瑪卡等，滿足全齡層的健康需求，並根據不同族群如男性、女性、兒童與銀髮族，設計專屬的營養保健品。

張家銘表示，大研生醫自成立以來，始終堅持選用國際頂級且經過臨床驗證的原料，致力於研發「安心、安全、有感」的保健營養品。在母公司尚凡國際數位社群強大的經營經驗支持下，大研生醫成功開拓電商通路，並逐步進駐實體零售市場，屢次在 momo 購物網、屈臣氏等主要通路奪得銷售冠軍。

張家銘指出，目前大研生醫積極擴展海外市場，預計未來 IPO 後，展開多項併購與產品擴展策略，佈局日本及澳洲保健食品市場，為公司未來營運增添更多成長動能。

2023 年大研生醫全年營收達 11.9 億元，年增率為 34%。以足量、有效且安全的產品，以及針對不同族群需求的多元產品線，截至 2024 年，旗下產品如德國頂級魚油、視易適葉黃素、德國專利苦瓜胜肽、益生菌等，已獲 44 項國際金獎殊榮，並擁有 26 項全球研發與配方專利。此外，公司也獲得 SNQ、A.A. Clean Label、IFOS、IPRO 等多項專業認證，成為廣受消費者信賴的專業保健品牌。

大研生醫以研發與品質管控著稱，其核心產品如德國頂級魚油與視易適葉黃素均具備高濃度、高品質，達到近乎藥用等級的標準。產品不僅通過科學人體臨床驗證，更經過嚴格的安全檢驗流程，確保每一批產品的安全與效用。此外，大研生醫自主研發產品配方，擁有來自美國、日本、德國等多國的配方與研發專利，並與台灣國際級教學醫院、美國伊利諾大學等機構合作，進行人體臨床試驗與動物細胞實驗，根據成千上萬篇科學論文及原料的人體試驗數據，開發安全有效的保健產品。

大研生醫的產品銷售，80% 來自網路銷售平台，以本身在網路平台擁有 1500 萬會員之外，並在全家 (5903-TW)、統一 (1216-TW) 的康是美及屈臣氏等實體通路銷售，對於 2023 年大研生醫營收達 11.9 億元，年增率 34%，獲利年增年增 77.83%，張家銘指出，主要是來自消費者端的高回購率所推升。