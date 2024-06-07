大成以食品與農畜爲成長雙引擎 並加速開拓日本及美國市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 12:43

大成 (1210-TW) 連績 4 年營收突破 1000 億元，大成集團指出，集團以食品與農畜爲成長雙引擎，在海外市場的拓展上，除原已布局的中國大陸及東南亞各據點外，將鎖定日本及美國市場持續進行發展。

大成今 (7) 日召開股東會，通過 2023 年稅後純益 40.7 億元，創新高，年增 85.55%，每股純益 4.81 元，通過配發每股現金 2.2 元。也爲三年來股利新高。

大成指出，食品與農畜是大成集團未來發展的雙引擎。在食品方面，嘉義馬稠後食品加工廠在疫情之後供不應求，擴大生產冷凍調理加工產品。Neofoods 植物肉、東南亞水產行銷歐美日韓，創下佳績。最近更併購美國食品工廠，成為最值得期待的小金雞。

大成指出，在農畜產品方面，大成與日本昭和產業攜手，推出台灣第一家生食級雞蛋。彰化二林現代化自動蛋品洗選及液態蛋自動倉儲工廠已投產，樹立洗選雞蛋及液態蛋最高品質水準。為了消費者吃的安全美味，以及環境的永續，大成推出第一個規模化、生長全程不使用抗生素的益活雞，帶動農畜產業升級創新。