〈凱基金法說〉凱壽看明年股市「審慎樂觀」 固定收益有發揮空間

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-28 20:05

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凱基金 (2883-TW) 今 (28) 日召開線上法說會，旗下凱基人壽今年前三季在台股繳出近 2 成投報率的亮麗成績，凱壽投資長謝欣欣分享股債操作策略，對於明年股市抱持「審慎樂觀」看法，會持續採波段操作方式；債市方面，預期明年長天期美債殖利率曲線會趨陡，這對壽險有利，看好固定收益將有不錯的發揮空間。

觀察凱基人壽揭露前三季資產配置，台股部位占比 7.6%、投報率 19.67%；國外股票部位占比 3.4%、投報率 7.52%；國外債券占比 69.7% 最大宗、投報率 4.06%；國內債券占比 11.3%、投報率 3.34%。

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全球即將進入川普 2.0 時代，謝欣欣表示，川普提出的減稅政策及加徵關稅，影響會有互相抵銷的作用，預估 2025 年美國經濟維持成長。目前美國高利率環境確實對經濟活動帶來一些壓力，聯準會仍有降息的空間。不過，美國預算赤字擴張，可能增加美國公債發行量，帶動長天期美債殖利率的彈升，預期明年殖利率曲線會趨陡，這對壽險來說是不錯的。

謝欣欣進一步說明，因為短端影響避險成本的部分是有好處，長端投資的部分也有一些好處，整體來說，明年在固定收益這一塊，其實是有不錯的發揮空間，凱壽樂觀看待債市；至於股票操作部分，她說，我們近年著重在市場波動中掌握機會，不會以賺取股利來犧牲股價，明年仍會秉持此一操作策略。

展望明年股市，凱壽抱持「審慎樂觀」態度，在經濟成長還算不錯的前提下，股市操作上仍有機會，會掌握市場趨勢做波動性的操作。謝欣欣表示，川普上台後將有更多政策出台，金融市場波動也會加大，會利用此機會積極操作，想辦法有更好的獲利。

至於通膨是否再起？謝欣欣認為，在川普各種政策效應互相抵銷下，就算會有小小的通膨壓力，可能也要到明年下半年或第四季才會顯現，因為要等政策開始反應，整體來看，影響應比預期來得溫和，部分成本壓力會藉由提高生產力或好的景氣來吸收。

談及凱基金控明年展望，財務長黃碧玲表示，現在還在編製預算的過程，並重申總經理楊文鈞的原則，就是設定目標努力找到方法去完成，簡言之，就是會盡量做。基本上，金控也是對明年持審慎樂觀看法，但金融市場仍有不確定性，對於未來下行風險，會去盡量管理，做好風控措施。

壽險業將於 2026 年接軌 IFRS 17 及新一代清償能力，凱壽總精算師謝如涵表示，在 ICS 方面，主管機關年底前會公布第四階段的過渡措施，即使不考慮，凱壽目前的試算結果都能順利接軌，內部也都是以高於這個法定標準為目標，在做一個清償能力的管理。