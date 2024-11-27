日元續貶帶旺日本房市 家具齊全公寓成投資新寵
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-27 14:48
日元持續貶值，投資人依舊看好日本房地產市場。東京都會區配有齊全家具的出租公寓日益增多，這類物件過去主要客層是單身人士，但現在越來越受到海外長期居留旅客，和小資族年輕人的歡迎。
在東京麻布十番區，一間出租公寓配有床、餐桌、冰箱、洗衣機和其他必需品，可俯瞰標誌性的東京鐵塔。
水、電、網路等服務一應俱全，居民最短可居住 1 個月。每月租金根據季節變化從 26 萬日元（1,680 美元）到 65 萬日元不等，高峰期有時會超過 100 萬日元；無需押金或禮金。
這類家具齊全的公寓，可以讓旅客「一卡皮箱即入住」，比配備廚房的公寓式飯店客房提供更高程度的隱私，吸引許多投資客購置，以滿足越來越多「數位遊牧者」的需求，例如能使用個人電腦在任何地方工作的電腦系統工程師。
根據美國旅遊資訊網站估計，截至 2022 年，將有 3,500 萬人被歸類為數位遊牧民族。由於許多數位遊民據說收入很高，因此世界各國都在加強吸引他們。
日本政府於 4 月也推出了新的簽證選項，允許數位遊牧者在該國停留最多六個月。
三菱日聯信託銀行（MUTB）分析師船 Yoshikazu Funakubo 指出，美國不快速降息實際上有利於日本房市，拜低利率所賜，日本房地產市場去年成長 4%，力抗全世界房地產投資遽減 44% 的情勢。
日本房地產公司仲量聯行高級研究主管 Yuto Ohigashi 認為，公寓大樓行情依舊火熱，較低槓桿操作的投資人預期扮演主要角色，這類投資人較不受利率影響、有更多餘裕把資金部署在海外房地產。
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