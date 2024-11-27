日元續貶帶旺日本房市 家具齊全公寓成投資新寵

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-27 14:48

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在東京麻布十番區，一間出租公寓配有床、餐桌、冰箱、洗衣機和其他必需品，可俯瞰標誌性的東京鐵塔。

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水、電、網路等服務一應俱全，居民最短可居住 1 個月。每月租金根據季節變化從 26 萬日元（1,680 美元）到 65 萬日元不等，高峰期有時會超過 100 萬日元；無需押金或禮金。

這類家具齊全的公寓，可以讓旅客「一卡皮箱即入住」，比配備廚房的公寓式飯店客房提供更高程度的隱私，吸引許多投資客購置，以滿足越來越多「數位遊牧者」的需求，例如能使用個人電腦在任何地方工作的電腦系統工程師。

根據美國旅遊資訊網站估計，截至 2022 年，將有 3,500 萬人被歸類為數位遊牧民族。由於許多數位遊民據說收入很高，因此世界各國都在加強吸引他們。

日本政府於 4 月也推出了新的簽證選項，允許數位遊牧者在該國停留最多六個月。

三菱日聯信託銀行（MUTB）分析師船 Yoshikazu Funakubo 指出，美國不快速降息實際上有利於日本房市，拜低利率所賜，日本房地產市場去年成長 4%，力抗全世界房地產投資遽減 44% 的情勢。