信義日本累計成交超過6000戶 業績連三年創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-21 17:14

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信義房屋 (9940-TW) 旗下日本信義房屋不動產株式會社自 2009 年在東京成立後，歷經 311 地震、新冠肺炎疫情，仍堅持提供優質服務，15 年來累計成交超過 6000 戶、累積租賃管理突破 2000 戶，業績也可望連續三年創新高，社長王茂桑表示，未來將持續在地化、數位化，以創新服務引領永續經營。

持續獲得消費者信任、業績再創新高的關鍵為何？王茂桑指出，首要爲完善的售後服務 : 客戶在疫情期間雖無法來到日本，但信義日本的售後服務，幫客戶處理房屋大小事，獲得信任；而自 2020 年起發展 Live 視訊看屋，透過台日團隊輔以專業解說，有如親臨現場。

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同時，日本信義房屋不動產株式會社也對交易行情及安全把關，針對客戶需求物件，除提供行情外，更加強替客戶把關種種風險再加上推動在地化、數位化的努力，讓信義日本的客戶再購率約 20%，業績屢創新高。