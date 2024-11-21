信義日本累計成交超過6000戶 業績連三年創新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-21 17:14
信義房屋 (9940-TW) 旗下日本信義房屋不動產株式會社自 2009 年在東京成立後，歷經 311 地震、新冠肺炎疫情，仍堅持提供優質服務，15 年來累計成交超過 6000 戶、累積租賃管理突破 2000 戶，業績也可望連續三年創新高，社長王茂桑表示，未來將持續在地化、數位化，以創新服務引領永續經營。
持續獲得消費者信任、業績再創新高的關鍵為何？王茂桑指出，首要爲完善的售後服務 : 客戶在疫情期間雖無法來到日本，但信義日本的售後服務，幫客戶處理房屋大小事，獲得信任；而自 2020 年起發展 Live 視訊看屋，透過台日團隊輔以專業解說，有如親臨現場。
同時，日本信義房屋不動產株式會社也對交易行情及安全把關，針對客戶需求物件，除提供行情外，更加強替客戶把關種種風險再加上推動在地化、數位化的努力，讓信義日本的客戶再購率約 20%，業績屢創新高。
綜觀日本不動產市場發展優勢，王茂桑分析，近年來俄烏戰爭、以巴戰爭，甚至近期甫定的美國總統大選，讓國際局勢處於紛亂、難以預測，高資產族群選擇將資金停泊於較穩定的國家，而日本在政治、經濟、交易制度等都相對安全及透明，加上日元匯率持續低檔，基於置產需求，或作為自住、度假的第二屋，吸引大量海外資金投入日本市場。
王茂桑也分析東京與大阪房市發展現況，東京 23 區中古物件價格呈現穩定上升趨勢，反映東京核心區域持續有強大吸引力，其中，東京都心 6 區自 2023 年中起平均價格突破 1 億日元，已超過泡沫經濟時期的水準；而大阪市同樣已經連續 9 個月攀升，尤其今年以來更為明顯。
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