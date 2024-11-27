日本首相石破茂投資成績遠超大盤 4年報酬率突破100%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-27 08:05

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雖然日本首相石破茂剛上任就面臨內政「跛腳」、支持率跌至 3 成，外交場合又鬧出許多頭條新聞，但他至少有一項業績極為亮眼——股票投資成績。

據倫敦《金融時報》周二（26 日）報導，野村證券對石破茂內閣的投資組合分析顯示，自 2020 年以來，石破茂的個人投資組合累計上漲約 102%，遠遠超出同期東證指數（TOPIX）60% 的漲幅。

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石破茂的投資績效也比內閣成員出色，例如財務大臣加藤勝信（績效為 83%）和經產大臣武藤容治（53%）。

日本內閣大臣在任職期間禁止買賣股票、房地產和進行交易。所以，石破茂內閣成員的持倉大多與 2020 年時差別不大，而石破茂本人的持股，幾乎是從 2016 年開始就基本沒有變化，可謂是「躺著」就贏了大盤。

從他的持倉風格來看，選股似乎與他的興趣愛好和職業經歷有關。根據過往的報導，石破茂是個鐵路迷，也喜歡自己組裝軍事模型。

他曾表示，在擔任防衛大臣期間，為了迎接俄羅斯國防部長訪問，曾熬夜組裝「庫茲涅佐夫海軍元帥」號的模型——那是俄羅斯唯一的航母。

在石破茂持倉的 7 檔股票中，包括了三菱重工和川崎重工，這兩家也是日本最大的國防承包商。另外，還有經營鐵路運輸、房地產開發的東京急行電鐵。

雖然鐵路公司股票的走勢一般，但受到日本國防預算佔國內生產毛額（GDP）比重幾乎翻番帶動，兩檔軍工股都走出了翻倍行情。