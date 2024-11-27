三星提前年終人事異動 晶片高層「大換血」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-27 13:37

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三星電子提前進行年終人事變動，已向高階人事主管發出退休通知，並動手裁撤部分晶片主管，今 (27 日) 宣布人事內容，顯示要重振營運的決心。

三星電子今 (27 日) 宣布，半導體及設備解決方案（DS）部門的負責人、公司副董事長全永鉉（Jun Young-hyun）被委以更大職責，將擔任三星聯合首席執行長，同時負責 DS 和記憶體晶片業務。

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此外，負責三星電子美國半導體業務的執行副總裁韓鎮滿 (Han Jin-man) 被提拔為總裁，並就任代工業務部負責人；晶片工廠工程和營運主管 Seok-woo Nam 將就任代工業務首席技術官。

這次「大換血」正值三星努力在高頻寬記憶體晶片業務方面力趕 SK 海力士，並縮小與台積電在代工製造業務的差距之際。這幾位半導體部門的高階主管被賦予更大的責任，反映出三星電子希望盡快扭轉競爭力不佳、需求下滑的局面。

三星會長李在鎔稍早表示，他意識到圍繞集團未來的擔憂，他的公司將「克服這些充滿挑戰的時期，即使目前的情況比以往任何時候都更加困難。」