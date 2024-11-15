三星砸逾70億美元回購股票 提振股價表現

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-15 20:30

‌



根據路透周五 (15 日) 報導，三星電子 (Samsung Electronics) 決定在一年內回購價值 10 兆韓元 (71.7 億美元) 的股票以提高股東價值，這也是三星自 2017 年以來受次決定回購股票。本周稍早，該公司股價曾跌至逾 4 年低點。

三星電子在周五南韓股市收盤後表示，其中價值 3 兆韓元的股票，即 5,014 萬股普通股和 691 萬股優先股將在未來 3 個月回購並取消。

‌



該公司聲明表示，董事會將決定提高股東價值的方式，包括何時以及如何使用回購計畫中剩餘的 7 兆韓元。

分析師認為，短期來看這一舉措有可能提振三星股價表現，但該公司需要具體的商業計畫以便更好支撐其股價。

三星是全球主要晶片製造商中表現最差的股票，也受到川普威脅對進口產品徵收關稅的影響，這將打擊電子產品的需求。