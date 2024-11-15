三星砸逾70億美元回購股票 提振股價表現
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-15 20:30
根據路透周五 (15 日) 報導，三星電子 (Samsung Electronics) 決定在一年內回購價值 10 兆韓元 (71.7 億美元) 的股票以提高股東價值，這也是三星自 2017 年以來受次決定回購股票。本周稍早，該公司股價曾跌至逾 4 年低點。
三星電子在周五南韓股市收盤後表示，其中價值 3 兆韓元的股票，即 5,014 萬股普通股和 691 萬股優先股將在未來 3 個月回購並取消。
該公司聲明表示，董事會將決定提高股東價值的方式，包括何時以及如何使用回購計畫中剩餘的 7 兆韓元。
分析師認為，短期來看這一舉措有可能提振三星股價表現，但該公司需要具體的商業計畫以便更好支撐其股價。
這家全球最大的記憶體晶片製造商上個月替令人失望的季度利潤道歉，因其在向輝達 (NVDA-US) 供應人工智慧 (AI) 晶片方面落後於競爭對手。
三星是全球主要晶片製造商中表現最差的股票，也受到川普威脅對進口產品徵收關稅的影響，這將打擊電子產品的需求。
三星在南韓的股價周五大漲 7.21%，收每股 53,500 韓元。
- 遊學是年輕人的專利？ 壯世代遊學團正夯！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇