深陷財務危機 日產高層直言「只剩14個月」挽救公司

鉅亨網編輯林羿君 2024-11-27 16:37

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外媒報導，日本汽車大廠日產汽車高層坦言，該公司正面臨嚴重危機，只剩「12 至至 14 個月做出正確決定」挽救公司營運，正尋求長期投資人取代法國雷諾的持股。

《金融時報》引述消息報導，由於雷諾計畫出售部分日產汽車持股，日產汽車正尋求長期投資人，例如銀行或保險公司，以幫助其度過生死存亡的關鍵一年。

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報導引述日產高層談話，表示該公司目前只剩 12 到 14 個月的時間可以支撐下去，必須盡快找到新的投資者來搶救公司。

日產表示，不排除讓本田購買部分股份的可能性，這一決策反映了日產在戰略合作伙伴選擇上的靈活性和開放性。但分析師認為，日產已成「燙手山芋」，本田購入股權的意願可能不高。

日產在 1999 年因為面臨破產危機而被雷諾集團收購了大量股權，此後與雷諾共組聯盟，而雷諾的資注也讓日產成功浴火重生，但日產關係與雷諾之間的聯盟一直都不太和諧。

日產汽車近年來做出了驚人的決策錯誤，導致其在美國和中國兩個重大市場都陷入明顯困境，其中日產汽車的首席執行官內田誠（ Makoto Uchida）坦承自己錯誤地判斷了美國市場對於混合動力油電車款的需求量增長，但沒有及時推出更多的混合動力油電車選擇，導致日產這兩年在美國的銷量大幅衰退。

此外，日產也錯判中國消費者三缸發動機的接受程度，淘汰了可靠且信任的四缸發動機，並以新的三缸發動機作為銷售主力，加上中國近年來大量的國產車企強勢崛起，憑藉更高的產量以及更了解中國人的消費觀念，加上日趨成熟的造車與設計工藝，也讓日產在中國市場節節敗退。