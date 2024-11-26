TEL全球大規模擴編萬人 台灣子公司響應擴大招募

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 11:47

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半導體製造設備大廠 Tokyo Electron (TEL) 持續看好半導體前景，宣布五年內投資逾 1.5 兆日圓的研發經費，並在全球招募 1 萬名優秀人才。響應集團擴編需求，台灣子公司東京威力科創將於今年 11 月底展開全台招募活動，廣招優秀人才攜手推動新技術，共同實現大數據的 AI 世代。

「世界半導體貿易統計組織」（WSTS）統計，半導體市場將連續兩年擴大，2025 年預估將成長 12.5%，近年備受關注的 AI 市場產值也持續看旺，TEL 持續看好 AI 市場，並積極進行相關布局。

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TEL 成立逾 61 年，為全球領先、亞洲最大的半導體製造設備商，研發、製造、銷售遍佈全球，提供最先進的技術與服務，其先進設備可全面支援半導體製程，滿足前段黃光、蝕刻、薄膜、擴散到後段測試封裝等應用，不僅全球設備出貨量第一，更是唯一可提供連續四個半導體關鍵製程的設備商。

為維持市場領先地位與市占率，TEL 在全球齊擴大投資力道，五年內除了投資逾 1.5 兆日圓研發經費、招募一萬名員工外，更將投入 7,000 億日圓作為資本支出，為未來成長持續投入。

台灣位居半導體供應鏈核心，更是 AI 世代的重要推手，為提供給台灣客戶更好的技術服務，TEL 於 1996 年在台成立子公司 - 東京威力科創，於新竹、林口、台中、台南、高雄等地設有多個據點。

看好未來半導體與新技術需求，東京威力科創持續投資台灣，除了拓展技術與供應鏈外，更於今年啟動大規模招募計畫，在職涯發展上，公司提供完善的在職培訓與多元的海外進修、派駐機會，促使優秀在地人才躍上國際舞台與世界接軌。

在員工福利上，東京威力科創以人為本，提供免費的員工餐、飯店式管理宿舍、研修度假中心等福利，除此之外還有彈性工時、久任員工年資假、志工假、生日假、多元補助以及海外員工旅遊、家庭日等各項精彩活動，全方位照顧員工與眷屬。

東京威力科創指出，11 月底展開全台北中南系列徵才活動，是公司近年來最大規模的招募活動，除了全台設備工程師外，更有科技女力專場，提供業務、行政等多元職缺，鼓勵更多優秀女性人才加入。

活動將贈送精美參加禮跟餐盒，還可抽知名飯店住宿券、千元禮券等好禮。現場除了安排精闢的學長姐分享與職場力專題，為體恤求職者辛勞並加速面試流程，東京威力科創首次提供「職務速談」環節，讓求職者可在現場直接與部門主管面試，加速轉職計劃。