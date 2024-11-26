〈富邦金法說〉富壽股海大賺投報率逾2成 韓蔚廷：股利會反映經營成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-26 16:20

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富邦金 (2881-TW) 今 (26) 日召開法人說明會，由總經理韓蔚廷親自主持，談及明年股利政策，他表示，今年來獲利大幅成長，股利金額一定會反映經營成長；富邦人壽前三季股海操作繳出亮麗成績單，台股投報率達 26%、國外股市報酬亦破 2 成，展望未來，富壽看好川普上任鬆綁監管，對股市持審慎樂觀態度，將採區間操作，看好 AI 相關類股。

法人關切明年現金股利議題，韓蔚廷表示，今年到年底結帳還有 1 個多月的時間，富邦今年以來很旺，較去年度整體獲利有大幅度成長，他重申股利政策沒有改變，中長期現金股利維持 50% 左右配發率的目標。

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韓蔚廷強調，明年度股利政策仍會依照往例，視各子公司上繳獲利情形、業務需要、同業配發情形等因素來綜合考量，最重要的是，股利金額一定會反映經營的成長。

富邦人壽公布截至今年 9 月底的投資組合，國外股票占比 6.5%、報酬率 23.59%；國內股票占比 8.9%、報酬率 26.78%；國外債券占比 56.3%、報酬率 4.14%；國內債券占比 13.4%、報酬率 3%。

富壽人壽表示，國內、外股票報酬率上升，主要反映實現股票資本利得及處分私募基金，現金維持相對較高水位，將視市況伺機布局，以提升收益。

富壽避險及匯兌前、後之投資報酬率分別為 6.54%、5.51%，均高於去年同期，主因變動收益類資本利得增幅較高。由於投資報酬率上升，帶動與負債成本相比之正利差擴大為 2.36%。截至 2024 年 9 月底富邦人壽淨值比約 11.6%，資本適足率 (RBC) 達 382%。

對於接下來的操作策略，富壽經營層說明，由於美國經濟表現穩健，在川普完全執政下，隨著監管鬆綁政策出台，將有助於推升股市，因此，對於股市展望持審慎樂觀態度，會以區間操作為主，產業面持續看好 AI 相關類股。

利率方面，由於美國基本面良好，預估長債利率及美元都有所提升，因此，新錢投放率還是維持高檔，以提升經常性收益，預估維持 5-5.5%。