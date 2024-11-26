Ripple執行長成「加密沙皇」最新熱門人選之一 但幣圈對此新職位看法分歧

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-26 14:16

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美國候任總統川普持續擁抱加密貨幣，近日傳出正考慮任命一位「加密貨幣沙皇」來監督區塊鏈政策並簡化監管，鞏固美國作為加密貨幣全球領導者的地位。這項可能的人事任命引起幣圈廣泛關注和辯論，認為這是朝著監管清晰化邁出的重要一步，批評人士則對其對去中心化的影響表示擔憂。

《CryptoNewsZ》報導，Ripple 前董事 Sean McBride 周一 (25 日) 在 X 平台上的推文，引發市場對於 Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 有望成為首任「加密貨幣沙皇」的猜測。

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McBride 表示，Garlinghouse 被選為川普新的加密貨幣沙皇的可能性確實存在，且越來越大。

這一提議是在區塊鏈技術的全球競爭日益激烈之際提出的，中國積極推進包括數位人民幣在內的數位貨幣計畫，這對美國在數位金融領域的主導地位構成挑戰。加密貨幣沙皇角色的支持者更示警稱若沒有凝聚力的聯邦戰略，美國可能會失去競爭優勢。

區塊鏈政策分析師 Katherine Wu 博士強調了這一角色的戰略重要性，指出區塊鏈創新的領導力將在未來幾十年塑造全球金融體系。

但也有人持懷疑態度，作為該職位潛在候選人的 Coinbase 執行長 Brian Armstrong 認為，任命一個中央權威人物與區塊鏈的基本原則相矛盾。一些人認為，讓一個傳統的金融領袖來負責去中心化的金融，可能會損害其自主性和開放性的理想。

批評人士認為，過度監管可能會扼殺設立加密貨幣沙皇來促進創新的初衷。人權基金會策略長 Alex Gladstein 說，透過政府監督對區塊鏈創新進行微觀管理，可能會減緩進展並損害產業成長。