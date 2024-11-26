Ripple執行長成「加密沙皇」最新熱門人選之一 但幣圈對此新職位看法分歧
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-26 14:16
美國候任總統川普持續擁抱加密貨幣，近日傳出正考慮任命一位「加密貨幣沙皇」來監督區塊鏈政策並簡化監管，鞏固美國作為加密貨幣全球領導者的地位。這項可能的人事任命引起幣圈廣泛關注和辯論，認為這是朝著監管清晰化邁出的重要一步，批評人士則對其對去中心化的影響表示擔憂。
《CryptoNewsZ》報導，Ripple 前董事 Sean McBride 周一 (25 日) 在 X 平台上的推文，引發市場對於 Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 有望成為首任「加密貨幣沙皇」的猜測。
McBride 表示，Garlinghouse 被選為川普新的加密貨幣沙皇的可能性確實存在，且越來越大。
目前，川普的交接團隊正討論委員會的組織架構、成員人選，以及哪些公司應該被納入。擬議中的「加密貨幣沙皇」將作為美國證交會 (SEC)、商品期交會 (CFTC)、國會和私營企業等監管機構之間的聯絡人，目的是消除分散監管造成的低效率，並推動統一的國家區塊鏈戰略的發展。
支持人士認為，這將減少區塊鏈企業的壁壘，鼓勵創新，並加強公、私營部門之間的合作。「加密貨幣沙皇」可能擁有重大權力，包括提出行政命令和監督國家比特幣儲備等舉措的能力，旨在穩定經濟並加強美國在數位經濟中的領導地位。
這一提議是在區塊鏈技術的全球競爭日益激烈之際提出的，中國積極推進包括數位人民幣在內的數位貨幣計畫，這對美國在數位金融領域的主導地位構成挑戰。加密貨幣沙皇角色的支持者更示警稱若沒有凝聚力的聯邦戰略，美國可能會失去競爭優勢。
區塊鏈政策分析師 Katherine Wu 博士強調了這一角色的戰略重要性，指出區塊鏈創新的領導力將在未來幾十年塑造全球金融體系。
但也有人持懷疑態度，作為該職位潛在候選人的 Coinbase 執行長 Brian Armstrong 認為，任命一個中央權威人物與區塊鏈的基本原則相矛盾。一些人認為，讓一個傳統的金融領袖來負責去中心化的金融，可能會損害其自主性和開放性的理想。
批評人士認為，過度監管可能會扼殺設立加密貨幣沙皇來促進創新的初衷。人權基金會策略長 Alex Gladstein 說，透過政府監督對區塊鏈創新進行微觀管理，可能會減緩進展並損害產業成長。
隨著白宮繼續進行審議，決策官員、產業領袖和民眾之間的辯論將會加劇。上述可能的任命代表美國歷史上向區塊鏈技術邁出的最重要的制度性舉措之一，但最終影響仍存在不確定性。
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