國籍三大航空歡慶棒球金牌 以這些舉動致敬中華隊

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-25 19:39

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中華隊在 2024 世界棒球 12 強賽擊敗強敵日本，勇奪金牌，國籍三大航空業者歡慶，星宇航空 (2646-TW) 今 (25) 日表示，將贈送中華隊全體球員及教練每人商務艙來回機票 1 張，華航 (2610-TW) 宣布將致贈每位球員和教練華航會員金卡，而長榮航 (2618-TW) 早於預賽就成為唯一贊助的航空業者。

星宇航空表示，中華隊在東京巨蛋創下令人感動敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之光，也燃起了全民的棒球魂，為感謝台灣囝仔在世界舞台發光，讓世界看見台灣，將贈送中華隊全體球員和教練共 38 人全球不限航點商務艙來回機票 1 張，期待再創佳績。

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華航也宣布，很榮幸能夠服務優秀的台灣棒球英雄們，將分別在成田機場和桃園機場熱情歡送並迎接中華隊凱旋歸國，機長和座艙長於機上廣播歡迎貴賓，祝賀勇奪金牌，並特製「台灣尚勇」頭墊紙和「台灣尚勇勝利包」。

而華航為了向中華英雄致敬，也將致贈每位球員與教練華航會員金卡，以陪伴選手們征戰每個賽場。

長榮航表示，向來支持體育發展不遺餘力，在 P12 預賽時即大力應援中華隊，成為唯一贊助的航空業者，明年更將成為世界棒球經典賽台灣區資格賽的官方指定航空公司，對此次中華隊奪冠與有榮焉，將繼續支持各項體育賽事。

本屆 P12 在台北大巨蛋預賽時，長榮航即派出空服員協助拍攝賽前安全須知影片外，也在一壘側草皮展現 LOGO 彩繪，是台北大巨蛋首次人工草皮彩繪，亮眼形象驚豔全場，陪伴中華隊征戰全場。

為歡慶此次得來不易的冠軍，長榮航在官方購物網站「長榮樂 e 購」上提供球迷選購本次 P12 的中華隊官方商品，即日起至 27 日合計三天舉行全館單件 88 折的慶祝奪冠優惠。