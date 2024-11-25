〈焦點股〉大魯閣晉身慶祝金牌概念股 股價好棒棒跳空漲停

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-25 11:04

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中華隊昨日在世界 12 強賽金牌戰中以 4 比 0 佳績完封日本，拿下金牌，舉國歡騰，今 (25) 日台股指數也上演歡慶行情，大魯閣 (1432-TW) 更成為慶祝金牌概念股，直接以漲停板開出，衝上 21.45 元，創 3 月上旬來新高價。

大魯閣喜迎這波棒球熱潮，今日宣布，即日起至 11 月 27 日限時三天，推出台灣 no.1 全民免費打活動，加碼球數 100%，買 1 球送 1 球，再加碼指定球道免費暢打。

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大魯閣表示，歡迎喜愛棒球的球迷親自站上打擊區，共同來感受棒球的熱血魅力，並享受世界第一的榮耀。

大魯閣集團周年慶也同步進行中， Roller186 滑輪場買一送一再送好友優惠，套票最低 65 折起，而旗下福湯岩盤浴會員兩人同行，第二人享 7 折優惠；而遊戲愛樂園周年慶，則是會員兩人同行一人半價。