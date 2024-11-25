華航連9年奪全球五星航空 機上餐飲、wifi同獲肯定

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-25 15:45

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航空乘客體驗協會《APEX》是全球航空知名評比，「全球五星航空」大獎由旅客票選評比，涵蓋客艙座椅舒適度、機上服務、餐飲、娛樂和 Wi-Fi 等 5 大面向，華航今年再度從 600 多家國際航空公司脫穎而出，連續 9 年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽，合計一口氣取得三大殊榮。

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APEX 集團執行長 Joe Leader 表示，不論是豪華商務艙或經濟艙，華航以台灣自然之美和東方美學的客艙設計風格，為旅客帶來舒適且富有文化意涵的飛行體驗。

另一方面，華航近年來不斷提升機上餐點品質，持續與國內外知名餐廳聯名合作，將米其林餐點端上高空，打造最強機上餐飲，例如，越洋航線全艙等提供米其林三星頤宮中餐廳私房食藝；日本航線與燈燈庵聯手合作高空日式會席料理；區域航線則有米其林一星米香雲端台菜。

而對於機上甜點，華航別出心裁與法朋及五桐號合作，其中近期推出吉伊卡哇 (Chiikawa) 聯名甜品，深獲廣大年輕旅客喜愛，冠軍麵包師傅陳耀訓聯名麵包更於全艙等供應。

此外，華航豪華商務艙 / 商務艙全罩式抗躁耳機、越洋航線豪華商務艙 Moschino、豪華經濟艙 Roots 旅行包等機上服務用品，深獲旅客好評，近期機上影視娛樂系統全面升級，提供多達 168 部電影、200 部短片影音內容，更與 Max 串流平台合作，強打每月精選影集。