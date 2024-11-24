本週操盤筆記：聯準會會議紀要、美國PCE、歐洲通膨

鉅亨網新聞中心 2024-11-24 21:50

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隨著感恩節假期到來，美股財報季接近結束，聯準會會議紀要和美國個人消費支出通膨數據將成為本週焦點，因為投資人繼續評估川普當選後，降息步伐是否會放緩。

其他亮點包括歐元區通膨數據以及紐西蘭的利率決定。隨著日元持續波動，日本一系列的關鍵經濟指標也成為焦點。

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本週操盤筆記 (1124-1130)

1. FOMC 會議紀要

本月稍早的聯準會會議紀要將於週二 (美國時間) 公佈。政策制定者繼 9 月首次降息 50 個基點後，投票決定降息 25 個基點，投資者將尋找任何降息步伐是否會放緩的線索。

數據顯示，美國經濟近期表現良好，而總統當選人川普提出的政策預計將引發通膨，可能會減少降低利率的必要性。美國貨幣市場目前預計 12 月降息的可能性略高於 50%。

2. 美國個人消費支出

週三公布的 10 月 PCE 通膨數據也將受到密切關注，因為這是聯準會首選的通膨指標。經濟學家認為本月整體指數將上漲 0.2%，核心指數將上漲 0.3%，兩者均與 9 月的成長速度相符。這將使總體成長率和核心成長率分別達到 2.3% 和 2.8%。

美銀證券經濟學家寫道：「連續兩次公佈 0.3% 的數據肯定會導致聯準會參與者重新評估他們的通膨和政策前景。」 「話雖如此，我們仍然預計聯準會將在 12 月降息 25 個基點，但考慮到經濟活動的彈性和通膨的頑固，風險似乎傾向於縮減降息週期。」

3. 歐洲通膨

鑑於市場加大預期歐洲央行可能不得不加快降息步伐，以救助步履蹣跚的經濟，12 月可能大幅降息 50 個基點，因此人們更注意通膨數據。

歐元區將於週五發布初步通膨數據，預計這些數據將顯示年度物價上升。週一德國 11 月 Ifo 商業景氣也將受到密切關注，尤其是在歐元區 11 月初步採購經理人調查結果差於預期之後。 Ifo 調查顯示 10 月出現初步改善，但隨後德國 ZEW 調查顯示美國總統大選後經濟信心下滑。

4. 日本通膨