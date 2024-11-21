市場認為聯準會12月暫停降息的可能性正在上升

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-21 17:00

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根據 CME FedWatch 工具，交易員提高了聯準會 12 月維持利率不變的可能性，目前為 45%，而上周為 17%。

隨著市場繼續消化川普的當選，以及聯準會官員在最近的言論中對未來政策寬鬆的路徑顯得謹慎，猜測暫停升息的可能性不斷上升。

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經濟學家預計，總統當選人川普的政策，包括全面關稅和打擊移民，將推高通貨膨脹。

經濟學家 Joseph Stiglitz 認為，川普的擴張性政策可能會迫使聯準會最終再次升息，而摩根大通資產管理公司的 David Kelly 則表示，這些政策可能會促使聯準會在 12 月的會議上按兵不動。

此前，聯準會主席鮑爾表示，聯準會不會考慮政治因素，並在聯準會上次政策會議後的記者會上，拒絕就與選舉相關的話題發表評論（除了在被問及是否會辭職時回答「不」之外）。

但摩根大通的 Kelly 認為，雖然聯準會獨立運作，但如果政治事態發展顯示經濟發展的潛在方向，它仍然會對政治事態發展做出反應。

Kelly 說：「他們不會試圖告訴聯邦政府該做什麼，但他們會對聯邦政府正在做的事情或聯邦政府可能做的事情做出回應。」

由於本周聯準會發言人語氣謹慎，維持利率不變的可能性也隨之增加。

聯準會 9 月大幅降息 50 個基點時，鮑曼 (Michelle Bowman) 是唯一反對者，她周三 (20 日) 在佛羅里達州發言時，繼續主張謹慎行事。

她表示：「我寧願謹慎地降低政策利率，以更好地評估我們距離終點還有多遠。」