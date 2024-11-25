2025年全球股市表現投行紛看好 高盛：大盤估值過高 宜追求個股機會

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-25 10:11

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以 Peter Oppenheimer 為首的高盛策略師們上週一 (18 日) 出具名為《2025 年全球股票策略展望：押注「Alpha」》研究報告預測，標普 500 指數將在 2025 年從當前水平上漲 11%，站上 6500 點，日股、歐股和新興市場也還有上漲空間。

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自去年 10 月以來，全球股市已經累計上漲 40%，高估值意味著有限的擴張空間

高盛預估，未來指數回報將主要由獲利成長驅動，以美元計價的股票到明年底的總報酬率為 10%。在此前景下，明年將更傾向於考驗投資者挑選個股的能力，建議投資人不要依賴於市場整體的「Beta」表現。

高盛報告指出，標普 500 指數今年漲勢是 1928 年以來最強勁的漲勢之一，更令人震驚的是，當前股市上漲始於 2023 年 10 月，此後 MSCI 全球指數僅按價格計算就上漲近 40%，那斯達克攀漲 50% 以上，輝達飆漲 264%。這種驚人的估值擴張，最大驅動力來自通膨降溫和降息帶來的樂觀情緒，部分還來自企業的利潤增長。

然而，當前全球市場估值已經被樂觀情緒推高至歷史最高水準，尤其是美股，12 個月的遠期獲利率遠高於 20 年來最高值和平均值，即便剔除影響較大的科技巨頭，美股估值仍接近歷史最高水準。

值得注意的是，儘管聯準會 (Fed) 已步入降息週期，但長期利率的粘性導致債券收益率與股票估值脫鉤，這意味著股票風險溢價 (ERP) 的下降，只能透過對未來成長的信心增強來解釋。

高盛也預測，美國明年實質經濟成長率為 2.5%，高於華爾街共識的 1.9%，但對歐洲較為謹慎，預測經濟增速只有 0.8%，低於華爾街共識的 1.2%，但 ERP 下降意味著投資人對未來成長預期已經計入當前股價中，因此股市進一步樂觀的空間不大。

高盛還指出，美股市場集中度的異常高也值得關注。美股約佔 MSCI 全球指數的 70%，而最大的 10 家美國股票佔全球指數總價值的 20% 以上。這種高度集中的市場結構，雖反映這些大型公司在獲利增長上的強勁表現，但也帶來了風險。

在高估值和高集中度的市場環境下，高盛建議投資者應該更加關注於精選個股，即尋找那些能夠超越市場平均水準的股票，也就是所謂的「Alpha」。