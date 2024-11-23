美超微股價波動將持續 市場多空看法不一

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-23 01:22

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美超微 (SMCI-US)(Super Micro Computer Inc.) 雲霄飛車似的股價走勢可能還會再持需一段時間，因為投資人正在權衡該公司避免被那斯達克摘牌而採取的下一步措施。

這家伺服器製造商周五 (22 日) 早盤股價一度上漲 13%，截稿前漲幅收窄至 8.35%，每股暫報 32.18 美元，周漲幅擴大到 78% 左右，是該公司聘請美國第六大會計師事務所美國 BDO(BDO USA)擔任會計並提交符合那斯達克上市要求計畫後的單周最佳表現。

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美超微的股價曾在 3 月創下歷史新高，然而在會計和公司管理問題、延遲公布財報的指控下，漲幅蒸發殆盡。

該公司本周表示能在那斯達克規定期限內提交延遲已久的 10-K 和 10-Q 報告。如果那斯達克接受美超微的提議，明年 2 月中旬才會拿到上述報告。這意味著未來幾個月的不確定性將進一步加劇，投資人將決定繼續持股期待浴火重生，還是選擇退出。

藍籌每日趨勢報告 (Blue Chip Daily Trend Report) 首席科技股策略師 Larry Tentarelli 認為現在就像丟硬幣一樣。他之前持有美超微股票，但在 7 月底時賣出，當時股價落在每股 80 美元區間。

下市懸而未決 還有美國司法部調查等著

由於今年稍早做空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 公布一份破壞性的報告，美超微推遲提交年度 10-K 報告，隨後也稱將推遲提交 10-Q 季度報告。

該公司先前的審計公司安永會計師事務所 (Ernst & Young LLP) 於 10 月辭職，理由是對該公司的透明度和治理感到擔憂。美超微還面臨美國司法部的調查。

彭博情報分析師 Woo Jin Ho 對超微能否復甦持保留態度。他寫道：「申請延期讓該公司在明年 2 月底之前提交文件，但下市的懸而未決似乎會持續到它符合規定為止。」

另外，有鑑於安永指出與美超微董事會合作所面臨的挑戰，目前尚不清楚美國 BDO 是否會面臨類似的問題。

美超微太重要 不應該被摘牌

華爾街的其他人則更樂觀，他們認為超微太重要，不應該被摘牌並從標普 500 指數中剔除。今年 3 月，該公司被納入基準指數，進一步提高其驚人的回報率。

Lynx Equity Strategies 的分析師 KC Rajkumar 說，隨著該股下市的可能性降低，預估該股近期將達到目標價。他的目標價為每股 45 美元，意味著較周四收盤價上漲 50% 以上。

不過，其他幾位分析師不願做出預測，根據外媒收集的數據顯示，自 10 月底前審計公司安永會計師事務所辭職以來，至少有七家公司暫停對該股的評等。

下市可能性降低 同行股價可能下行