〈房產〉2024年全台房地產稅收向上挑戰3900億元 將改寫歷史新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-19 15:03

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在房地產價格與交易量雙雙增溫，統計今 (2024) 年房地產的持有稅與交易稅收有機會挑戰 3900 億元，寫下歷史新高，其中房屋稅收與房地合一稅收雙雙寫下新高歷史，反應價格大幅上漲與新成屋數量多，尤其新成屋的房屋稅因為標準單價拉高後，稅收一路成長。

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根據財政部 2024 年 10 月全台賦稅收入初步統計，今年房屋稅稅收已達 922 億元，首度突破 900 億元，房地合一稅收前 10 個月 857 億元，已經寫下歷史新高，契稅前 10 個月稅收 159 億元，土地增值稅前 10 個月 749 億元，地價稅則是仍在課徵階段，過去兩年地價稅稅收都在 940 億元，今年應不會有太大變動，推估這些房地產的交易稅與持有稅收今年可望挑戰 3900 億元。

曾敬德表示，持有稅因為房屋標準單價拉高，再加上新成屋不斷落成，預料未來稅收也會達每年 1000 億元，民眾購買新成屋持有成本的負擔增加，至於交易稅則多是因為 2016 後買進的房地產價格大漲帶動，今年推估房地合一稅收也增加到近千億元，對於國庫也大大進補。