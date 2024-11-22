隨著經濟復甦 新加坡上調 2024年GDP預測

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-22 14:50

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由於經濟復甦速度快於預期，新加坡上調了今年的成長預測，但由於擔心川普新政府預計將徵收一系列關稅，政府對 2025 年的風險發出了警告。

新加坡政府將 2024 年的經濟成長預期，從先前的 2%-3% 上調至 3.5% 左右，這表明新加坡的復甦已經穩固。

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另一方面，政府預計明年的成長率將在 1%-3% 範圍內，反映出川普重返白宮後，可能引發的貿易緊張局勢、中國經濟放緩以及中東和烏克蘭的其他地緣政治裂痕，全球經濟料出現波動。

貿工部在一份聲明中表示：「整體而言，新加坡的整體外部需求前景，預計將在 2024 年剩餘時間內保持彈性。」 「儘管如此，全球經濟的不確定性有所增加。」

貿工部周五 (22 日) 表示，新加坡第 3 季 GDP 終值，較上一季成長 3.2%。相較之下，初值為 2.1%，經濟學家預測為 2.7%。以年率計算，第三季經濟年增 5.4%，而先前官方估計的增幅為 4.1%。經濟學家的調查中位數為 4.7%。

貿工部常務秘書 Beh Swan Gin 表示，雖然預計川普可能在全球範圍內徵收關稅，但美國對新加坡有貿易順差，這對新加坡是有利的。美國占新加坡貿易的 10%，占新加坡投資的 20%。