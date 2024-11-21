華航：交機延遲恐成常態 航太供應鏈瓶頸拉長至2027年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-21 17:51

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華航 (2610-TW) 今 (21) 日召開法說會，由董事長謝世謙親自主持，謝世謙說，疫後運能僅回升到疫前 80% 左右，也造成票價上漲了 20-30%，然航太供應鏈失衡，恐一路延至 2027 年，「交機延遲恐成常態」，明年供需持續會緊張，多多少少會使票價往上走，只要客運沒有修正，整體展望就樂觀。

謝世謙直指，因航太業面臨供應鏈瓶頸，發動機維修時間拉長，從約 60-90 天一舉拉長到 180-200 天，供給面遭壓縮，「現在已較少看到航空公司用促銷爭取市占」，機票價格有撐。

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華航今年原定交 7 架 A321，僅交 5 架，而 B787 也延遲，「恐變成常態」，謝世謙認為，失衡情形還需要 3 年，最快要到 2027 年後才緩解。

對於市況持續火熱的貨運，華航認為，跨境電商和 AI 相關軟硬體的換機潮帶動，短期貨運將維持穩定中成長，明年往歐美的運價仍維持高檔，隨著新貨機運力到位，2025 還是「貨運大展身手的一年」。

華航總經理高星潢則提到，在有限運能下華航勢發揮最大功效。

為因應運能需求並活化機隊，華航陸續引進 25 架 A321neo 客機，明年將達 19 架，預計 2026 年全數到位，同時，明年起陸續迎接全新 787 機隊，包括 18 架 787-9、6 架 787-10，整體共 24 架，未來擔綱區域和中長程主力機隊，另 15 架 A350 客機也將於 2027 年啟動客艙升級案。

面臨供應鏈影響航機交付，華航將先透過延租既有的 A330、738 航機補充運能。

貨機方面，華航持續引進具節油高效能的 777F 貨機，預計明年 10 架全數交機，並加速汰除 747F 貨機，調整至 8 架營運，同步整合客機腹艙運能，提升貨運營運效益。