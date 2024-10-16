華航獲中華信評調升長期信評至twA- 史上最佳

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-16 17:28

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中華信評說明，因國人出境需求強烈，而華航在疫後恢復優於同業，主要航線營運佳，預期華航可於 2025 年前可維持相對較高的收益率，另一方面，全球電商和電子產品需求帶動空運成長，提高收益率。

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華航客貨運有效帶來強健的營運現金流量與獲利能力，使本業的現金流量 FFO (funds from operations) 對借款比，預期將維持在高於 20% 的水準，因而提升評估結果。

同時，中華信評認為，在穩定的現金流量並提升現金水位下，仍可維持借款槓桿比率，因此，展望維持「穩定」。

自 2010 年以來華航信用評等長期保持在「twBBB+」水準，此次調升至「twA-」，是辦理信評以來最佳結果，也成為國內首家獲中華信評評等為「twA-」的航空公司，顯示華航穩健成長動能受看好。

華航前三季合併營收 1509.81 億元，年增 9.75%，其中，第三季單季營收 521 億元，均創同期高點。

華航疫後積極發展航網，開闢宿霧、清邁、峴港、布拉格和西雅圖等航點，優先爭取高收益直飛客源，也看好中轉商機，充分利用五六航權，持續優化各航線產品。

同時，華航樂觀迎接貨運市場，充分利用貨機和腹艙載貨，來提升航班效益，並持續動態調整客、貨運營運配置，掌握利基市場。