颱風天回程改機票不便險不賠？金管會：投保前留意保障範圍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 19:55

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隨著疫情解封，國人出國旅遊熱潮逐年升溫，對旅平險及不便險的投保意識也顯著提升，不過，今年台灣等亞洲地區遭遇較多颱風，因而引發不少理賠爭議，金管會提醒民眾於規劃旅遊時，可依自身需求購買適足之旅行保險保障，以因應相關風險，投保前應詳加瞭解保障內容、理賠條件等，以免敗了遊興。

保險局副局長陳清源談及旅平險及不便險常見的糾紛狀況，先前有民眾投保旅程更改保險卻無法理賠引發爭議，民眾欲從日本飛回台灣，結果當地遭遇颱風侵襲，無法返台，導致民眾必須更改機票回程時間，因此並不符合理賠，必須是出發地點因天災導致無法前往才有辦法理賠。

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觀察台灣投保旅行綜合保險及旅遊不便狀況，根據保發中心統計，今年前 3 季累計件數達 355 萬 5004 件，年增 63.25%，累計保費收入達 15 億 7431 萬 4762 元，年增 82.47%。

金管會建議，民眾規劃旅遊保險時除可選擇最基本的旅行平安保險，保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故 (指非由疾病引起之外來突發事故)，使其身體蒙受傷害而致失能或死亡之風險外，亦可搭配傷害醫療費用附加條款，保障受傷就醫衍生之醫療費用支出風險。

如出國旅遊可加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障在海外因突發疾病住院、門診或急診接受治療之費用風險；或加保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險，其中旅程更改保險可提供海外旅行期間，因預定前往之地點發生天災所致被保險人更改預定行程而增加之交通或住宿費用，讓旅遊更安心。