華航勇奪「最佳AI系統應用團隊」 國籍航空唯一

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-21 12:52

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華航 (2610-TW) 首次參加卓越客戶服務獎，一舉榮獲「最佳 AI 系統應用團隊」殊榮，成為唯一獲獎的國籍航空公司，華航表示，未來將持續掌握 AI (Artificial Intelligence) 時代趨勢，推動更智慧化和系統化的專業服務。

華航說明，資訊管理處和台北分公司客服中心歷時 7 個月合作研發「AI 客服應答質檢系統」，第一次報名角逐該獎，即榮獲最佳 AI 系統應用團隊獎，主要關鍵在於自主研發質檢系統的精神以及 AI 技術應用。

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華航「AI 客服應答質檢系統」將內部電話錄音結合先進的 AI 語音轉文字技術 (Speech-to-Text, STT) 與大語言模型 (ChatGPT) 產生逐字稿，運用音軌分離、降噪及去除空白音段等技術，不僅優化對話音檔的品質，更提升語音轉文字的準確度。

同時，華航透過關鍵字分析和語言模型的訓練，實現高效的 AI 質檢流程，幫助質檢人員快速檢視對話內容及控管服務品質，質檢量能大幅增加為 3 倍，顯著提升客服中心的工作效益。

另一方面，華航積極推動創新服務應用，去 (2023) 年運用 Copilot 重新改寫舊系統加速程式開發工作，另以生成式 AI 製作公司各職類虛擬人物用於各項活動，今年則優先規劃 AI 專案以提升辦公效率及銷售預測，另導入微軟最新推出的 AI 助理工具 Copilot，將 AI 無縫整合至員工日常使用的 Office 辦公軟體，提升工作效率與企業內部協作。