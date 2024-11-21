櫃買業績發表會三連發 11/25-11/27三大主題 詩肯、崇友等8家上櫃公司與會

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-21 15:45

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櫃買中心配合上櫃公司 113 年第 3 季財務報告的公布，已陸續多場「櫃買市場業績發表會」，下週 11 月 25 日起接續推出「居家生活」、「AI 產業鏈」及「電子科技」等 3 主題專場，舉辦地點為台北花園大酒店 2 樓國際廳及櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，為彰顯櫃買市場多元及完整的產業聚落，25 日以「居家生活」為主軸，邀請與大眾日常生活息息相關且表現良好的特色公司，包括台灣連鎖家具通路商–詩肯（6195-TW）及國內前三大電梯製造商–崇友（4506-TW），希望投資人能掌握潛藏在生活中之投資機會。

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櫃買中心亦指出，電子科技族群向來為台灣重要科技產業發展之一環，亦為櫃買市場中權值比重最高的產業，因應 AI 時代的浪潮，26 日特別規劃「AI 供應鏈」主題，邀請半導體濕製程設備廠–弘塑（3131-TW）、自動化設備製造廠–萬潤（6187-TW）及散熱模組大廠–雙鴻（3324-TW）等 AI 產業鏈相關公司與會，另於 27 日壓軸推出「電子科技」主題，邀請半導體及面板設備製造商–東捷（8064-TW）、汽機車精密零組件製造廠–至興（4535-TW）及半導體廠房機電系統工程及設備製造商–漢科（3402-TW）到場說明公司財務業務及產業概況。