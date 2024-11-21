櫃買業績發表會三連發 11/25-11/27三大主題 詩肯、崇友等8家上櫃公司與會
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-21 15:45
櫃買中心配合上櫃公司 113 年第 3 季財務報告的公布，已陸續多場「櫃買市場業績發表會」，下週 11 月 25 日起接續推出「居家生活」、「AI 產業鏈」及「電子科技」等 3 主題專場，舉辦地點為台北花園大酒店 2 樓國際廳及櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍報名參加。
櫃買中心表示，為彰顯櫃買市場多元及完整的產業聚落，25 日以「居家生活」為主軸，邀請與大眾日常生活息息相關且表現良好的特色公司，包括台灣連鎖家具通路商–詩肯（6195-TW）及國內前三大電梯製造商–崇友（4506-TW），希望投資人能掌握潛藏在生活中之投資機會。
櫃買中心亦指出，電子科技族群向來為台灣重要科技產業發展之一環，亦為櫃買市場中權值比重最高的產業，因應 AI 時代的浪潮，26 日特別規劃「AI 供應鏈」主題，邀請半導體濕製程設備廠–弘塑（3131-TW）、自動化設備製造廠–萬潤（6187-TW）及散熱模組大廠–雙鴻（3324-TW）等 AI 產業鏈相關公司與會，另於 27 日壓軸推出「電子科技」主題，邀請半導體及面板設備製造商–東捷（8064-TW）、汽機車精密零組件製造廠–至興（4535-TW）及半導體廠房機電系統工程及設備製造商–漢科（3402-TW）到場說明公司財務業務及產業概況。
本系列業績發表會主題精采豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（網址: http://www.tpex.org.tw），11 月 25 日及 27 日 2 場次之業績發表會投資人亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播 (櫃買中心首頁> 影音直播)，另為利未能即時參與活動之投資人也能了解上開公司營運狀況及未來發展策略，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看。
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