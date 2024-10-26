〈熱門股〉網家引進統一集團採購優勢 連2根漲停創近8個月高點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-26 09:38

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網家 (8044-TW) 宣布辦理私募將引進統一 (1216-TW) 成為單一最大股東後，攻出連 2 根漲停，周漲幅 23.7%，股價創 3 月以來新高，顯示在統一集團的採購優勢下，市場期待網家未來在電商市場的發展，但何時能夠開始穩定獲利，還需要時間觀察。

事實上，網家自 2021 年第四季以來連連虧損，在過去 11 個季度中，有 10 個季度處在虧損，合計虧掉逾 10.7 億元，每股累計虧損達 8.31 元，因此，股價從過往的百元價位走弱至今。

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法人分析，由於商品價格的透明度高，持續壓縮業者的毛利，無論是線上或線下的零售業競爭都相當激烈，這次網家能夠引進統一的資金，令市場眼睛一亮，原因在於，統一擁有流通事業，具有高度採購優勢，網家有望藉此逐漸提升非 3C 品項的選擇，進而逐步使 B2C 的市占成長。