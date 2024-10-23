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統一擬參與 PChome 私募案將持股30%並取得兩席董事席次

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-23 19:37

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統一董事長羅智先。(鉅亨網記者張欽發攝)

統一 (1216-TW) 集團繼日前收購雅虎台灣電商事業後，在電子商務領域布局今 (23) 日再跨出大步，將參與老牌電商 PChome 網路家庭 (8044-TW) 私募案，未來將成為網家持股 30% 的最大單一股東。並將取得網家 2 席董事席次

統一董事會今天決議參與認購網路家庭擬發行私募普通股 61,694,120 股。後續待 PChome 股東會決議通過、並經董事會定價後，統一企業將依董事會授權內容參與認購，交易完成後，統一企業將持有 PChome 全數已發行股份的 30%，並將取得 2 席董事席次。


統一指出，統一企業看好未來電子商務的發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購 PChome 私募普通股即是如此考量。統一集團未來也將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。

統一集團在 7 月 17 日取得公平會通過與香港商雅虎資訊股份有限公司 (Yahoo 台灣電子商務業務) 結合案，並預計在今年稍晚完成與 Yahoo 合資，統一在已投資 Yahoo 台灣電子商務業務 2500 萬美元可轉換公司債的基礎上，雙方進一步深化合作。統一集團和 Yahoo 將分別持有 Yahoo 台灣電子商務業務 80% 與 20% 股權，統一集團並取得合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資的總金額為 1 億美元。

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