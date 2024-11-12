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統一前三季淨利175.35億元年增4.54% EPS達3.09元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-12 17:26

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統一董事長羅智先。(鉅亨網記者張欽發攝)

統一 (1216-TW) 今 (12) 日公布最新財報，2024 年第三季稅後純益 60.92 億元，季增 3.09%，年增 9.4%，單季每股純益 1.07 元，2024 年前三季稅後純益 175.35 億元，年增 4.54% ，每股達 3.09 元。

統一企業旗下統一中控、統一超商 (2912-TW)、統一實業 (9907-TW)、台灣神隆 (1789-TW) 在 2024 年前三季稅後純益與 2023 年同期的比較，都有雙位數的成長。


統一企業 2024 年第三季營收 1789.22 億元，毛利率 32.99%，季減 0.62 個百分點，年增 0.65 個百分點，第三季稅後純益 60.92 億元，季增 3.09%，年增 9.4%，單季每股純益 1.07 元。

統一企業 2024 年前三季營收 4997.98 億元，毛利率 33.06%，年增 0.4 個百分點，稅後純益 175.35 億元，年增 4.54% ，每股達 3.09 元。

統一集團今年在電商通路大力加碼，繼日前收購雅虎台灣電商事業後，在電子商務領域布局再跨出大步，將參與老牌電商 PChome 網路家庭 (8044-TW) 私募案，未來將成為網家持股 30% 的最大單一股東。並將取得網家 2 席董事席次。

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