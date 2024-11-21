真空蒸鍍廠岱稜發行CB籌資逾5.2億元 11/26掛牌交易

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 發行無擔保可轉換公司債 (CB)，面額爲 5 億元，以 105.28 元發行，籌資 5.26 億元，將於 11 月 26 日掛牌交易，岱稜的此一發債籌資用途將運用於轉投資波蘭子公司、償還銀行借款及充實營運資金。