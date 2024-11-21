真空蒸鍍廠岱稜發行CB籌資逾5.2億元 11/26掛牌交易
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-21 12:53
真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 發行無擔保可轉換公司債 (CB)，面額爲 5 億元，以 105.28 元發行，籌資 5.26 億元，將於 11 月 26 日掛牌交易，岱稜的此一發債籌資用途將運用於轉投資波蘭子公司、償還銀行借款及充實營運資金。
岱稜的此一無擔保可轉換公司債發行案，發行時轉換價訂爲 62 元，發行時轉換溢價率爲 102.77%，主辦券商爲福邦證券 (6026-TW)。岱稜為深化歐洲市場版圖，在今年初也宣布於波蘭成立歐洲子公司，希望將美國市場之成功經驗再次帶往歐洲，為拓展全球佈局正式邁入下一個里程碑。
在美國市場第三季銷售旺帶動之下，岱稜 2024 年第三營收 8.73 億元，毛利率 39.42%，季減 1.96 個百分點，年增 6.9 個百分點，稅後純益 1.28 億元，季增 96.01%，年增 73.38%，每股純益達 1.36 元；2024 年前三季營收 22.77 億元，毛利率 39.01%，年增 9.87 個百分點，稅後純益 2.8 億元，年增 100%，每股純益 2.98 元。
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