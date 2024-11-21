半導體設備商添新兵 奇鼎明日登興櫃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-21 17:13

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奇鼎科技 (6849-TW) 預計於明 (22) 日登錄興櫃，主辦券商為元大證券，認購價格為每股 60 元，展望後市，公司看好，2025 年景氣全面復甦、新興應用帶動設備需求回溫、新客戶及新訂單的成長力道更為強勁。

奇鼎 2023 年度合併營收為 9.32 億元，稅後純益為 0.27 億元，每股稅後純益 0.89 元，2024 上半年營收為 9.85 億元，稅後純益為 0.67 億元，每股稅後純益 2.14 元，2024 年營運倍數成長，獲利表現亮眼。

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奇鼎成立於 2003 年，資本額 3.49 億元， 致力於半導體精密製程環境控制設備的研發、設計與製造以及提供 ESG 節能工程服務，深耕於半導體及光電產業，提供高精密製程環境控制設備給國內外各大廠，大幅提升其製程良率和效率。

奇鼎產品包含製程精密溫濕度控制機組 (TCU)、曝光機鏡組霧化防護機組 (TAU)、濕式製程 AMC 去除設備 (WACU) 與節能工程服務，並擁有堅強的專利布局，已累積 120 件以上國內外專利，亦取得多項認證與公司獎項。

奇鼎為台灣高階半導體精密溫控設備商，深耕高精密製程微環境研發及無塵室工程已逾 20 年，精密製程溫度控制可達 ±0.001℃，又能去除 99% 以上的氣態分子汙染物 (AMC)，以高精度製程環境控制及全方位解決方案而廣受客戶青睞。

此外，在節能服務工程方面，奇鼎整合並改善各大半導體廠廠務運作，至今已累積替客戶節省電費超過新台幣 16 億元，也為環境提供超過 872 座大安森林公園的全年碳吸收量，為客戶做到 ESG 環境永續發展。

展望未來，奇鼎看好，2025 年來自景氣全面復甦、新興應用帶動設備需求回溫、新客戶及新訂單的成長力道更為強勁，中長期先進製程、自主供應鏈趨勢亦為重要動能，公司長期成長趨勢明確。