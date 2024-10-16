統一超7-11啟動咖啡渣再生計畫 回升再製為時尚單品

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-16 18:33

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CITY CAFE 今年展開品牌永續計畫，以「從這杯開始與世界共好」出發，將咖啡紙杯、杯套全面採用 FSC 森林永續認證包材、持續推廣自帶杯與 OPEN iECO 循環杯服務，預估藉由自主永續行動，減少 100 噸一次性塑料包材、減碳超過 200 噸，並啟動咖啡渣循環再生經濟計畫，持續展現 7-ELEVEN 地球永續、你我日常永續理念。

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CITY CAFE 咖啡渣循環再生經濟計畫，以潮玩城市為設計理念，推出多項穿搭實用商品，其中有 4 款運用門市咖啡渣回收轉化製作成城市潮流單品，並運用咖啡標語展現生活態度，包括 T 恤、漁夫帽、咖啡襪、隨行杯。

據最新統一超商永續報告書資料，去年 7-ELEVEN 率超商通路之先全面採用 FSC 森林永續認證咖啡紙杯，採購金額相較前一年度成長近 5 倍，積極回應聯合國永續發展目標 (SDGs) 第 12 項目標「責任消費與生產」，並接軌道瓊永續指數 (DJSI)，期待企業於積極發展同時重視環境影響。

而 7-ELEVEN OPEN iECO 循環杯租借系統已超過 2500 店，為單一通路提供規模最大，也於環境部法規要求前提供 OPEN iECO 循環杯蓋。