台光電10月營收58.18億元改寫歷史次高 年增33.78%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-05 18:39

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高階基材 (CCL) 廠商台光電 (2383-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，在市場需求不停歇且台光電加速擴充產能之下，2024 年 10 月台光電營收 58.18 億元，改寫單月營收歷史次高，且爲同期新高，月減 2.07%，年增 33.78%，前 10 月營收 516.32 億元，年增 57.6%。

台光電 2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，第三季稅後純益 25.16 億元，季增 3.3%，年增 24.42%，每股純益 7.3 元，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠。

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同時，台光電在台原規劃新設的大園廠及研發中心投資也正式啟動，董事會通過投資桃園大園新廠資本支出 81.09 億元，這也是新投資東南亞馬來西亞新廠後的另一重大投資。光是土地及今天通過的建廠資本支出即達到 102.69 億元。

台光電 2024 年前三季營收爲 458.14 億元，已超越任何一個整年度營收，毛利率 27.69%，年增 0.66 個百分點，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元。