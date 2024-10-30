台光電前三季EPS 20.14元賺贏歷來全年度 並將投資百億在台擴廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-30 16:22

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高階基材 (CCL) 廠商台光電 (2383-TW) 今 (30) 日公布最新財報，2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，第三季稅後純益 25.16 億元，季增 3.3%，年增 24.42%，每股純益 7.3 元，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠。

同時，台光電在台原規劃劃新設的大園廠及研發中心投資也正式啟動，今天董事會通過投資桃園大園新廠資本支出 81.09 億元，這也是新投資東南亞馬來西亞新廠後的另一重大投資。光是土地及今天通過的建廠資本支出即 102.69 億元。

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台光電原為了在台灣投資設立 IC 載板材料廠擴產，已購入興建用地，2021 年 12 月 31 日以 21.6 億元買下桃園大園區 8546 坪建廠用地，台光電原規劃桃園大園廠將新建最現代化載板產線及研發中心，規劃最大月產能每月 30 萬張，但是此一在台灣投資案，也成為台光電繼馬國投資後的另一大手筆投資方案。

台光電 2024 年第三季營收 174.63 億元，創新高，毛利率 27%，季減 0.41 個百分點，年減 3.18%，第三季稅後純益 25.16 億元，季增 3.3%，年增 24.42%，每股純益 7.3 元

台光電 2024 年第前三季營收爲 458.14 億元，已超越任何一個整年度營收，毛利率 27.69%，年增 0.66 個百分點，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元。

在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的每個角落。各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電指出，台光電在各類伺服器、交換器及低軌衛星通訊均有領先同業的市占率，故未來成長動能充足。

台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料三大類產品的成長引擎帶動下，產能已接近全產全銷。因未來需求明確且台光電已在 2023 年成為此高階基板市場領導廠商，站上世界第一之位置。