台光電擬發行CB籌資60億元生效 創PCB產業在台籌資最高紀錄

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-02 10:06

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PCB 材料方面包括 AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，玻纖及銅箔基板 (CCL) 也陸續以發行可轉債 (CB) 或辦理現金增資進行市場籌資，除台燿 (6274-TW) 在第二季己完成逾 21 億元的市場發債籌資案外，台光電 (2383-TW) 向金管會送件要發債募 60 億元，今 (2) 日申報生效，創 PCB 產業在台籌資最高紀錄。

台光電向金管會送件要發行無擔保可轉換公司債要募集 60 億元，也刷新金像電 (2368-TW) 在 2023 年底在國內發債籌資 43 億元的籌資新紀錄。不過，台光電目前並沒有對此一鉅額市籌資案進行海外法人說明會的規劃。

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此外，富喬 (1815-TW) 也將在本季完成現增，暫訂將募集 10 億元資金。富喬擬發行 5 萬張現增股，擬募集 10 億元資金，主要將用於償還銀行借款，富喬的此一辦理現金增資的市場籌資案，已獲金管會申報生效，主辦券商爲臺銀證券。

台光電 2024 年以來營運表現佳，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及 5G 電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。

台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能外，董事會也通過於中山廠再增購設備添加 60 萬張的月產能，計劃於 2025 年增加 25% 的產能，為全球及本地客戶提供服務，並為台光電集團在未來幾年提供新的成長動能。

在市場的旺季需求之下，2024 年 7 月台光電營收以 57.81 億元再創新高，月增 10.2%，年增 58.58%，2024 年 1-7 月營收爲 341.32 億元，年增率 69.1%，台光電第二季稅後純益 24.3 億元，每股純益為 7.08 元，創單季歷史新高，2024 年上半稅後賺 41.41 億元，每股純益 12.83 元。