〈焦點股〉台光電8月營收可望再創新高 除息10元兩天完成填息
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-30 10:07
台光電 (2383-TW)2023 年獲利創歷史次高，29 日除息約 10 元，在兩個交易完成完全填息，主要在台光電於 AI 伺服器 AI、Low DK 高頻高速材料旺，加上蘋果 HDI 板的需求走高，法人估 8 月台光電營收可望改寫歷史新高。
高階 CCL 台光電 2024 年以來營運表現佳，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及 5G 電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能外，董事會也通過於中山廠再增購設備添加 60 萬張的月產能，計劃於 2025 年增加 25% 的產能，為全球及本地客戶提供服務，並為台光電集團在未來幾年提供新的成長動能。
在市場的旺季需求之下，2024 年 7 月台光電營收以 57.81 億元再創新高，月增 10.2%，年增 58.58%，2024 年 1-7 月營收爲 341.32 億元，年增率 69.1%，台光電第二季稅後純益 24.3 億元，每股純益為 7.08 元，創單季歷史新高，2024 年上半稅後賺進 41.41 億元，每股純益 12.83 元。
台光電 30 日股價早盤以 442 元開出，最高 458 元完成完全填息。
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