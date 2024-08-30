〈焦點股〉台光電8月營收可望再創新高 除息10元兩天完成填息

高階 CCL 台光電 2024 年以來營運表現佳，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及 5G 電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能外，董事會也通過於中山廠再增購設備添加 60 萬張的月產能，計劃於 2025 年增加 25% 的產能，為全球及本地客戶提供服務，並為台光電集團在未來幾年提供新的成長動能。