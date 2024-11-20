微星推AMD EPYC 9005系列伺服器 擴增記憶體容量達8TB
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-20 11:57
PC 品牌微星 (2377-TW) 於超級運算大會 (SC24) 展出全新 AMD EPYC 9005 系列處理器伺服器平台，採用 OCP 模組化硬體系統架構，提供多節點、企業型、CXL 記憶體擴展和 GPU 伺服器等解決方案。
微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，隨著 AI 持續推動資料中心需求轉型，新款伺服器在密度、能源效率與成本方面都進行優化，並針對虛擬化和容器化環境進行散熱管理。
在企業伺服器部分，CX271-S4056 平台搭載單路處理器，支援 24 組 DDR5 記憶體插槽，並提供 8 個或 24 個 PCIe 5.0 NVMe 插槽配置。8 個 NVMe 配置版本還包含兩個可支援 600W GPU 的 PCIe 插槽。
記憶體擴展方面，搭載雙處理器的 S2301 伺服器採用 CXL 2.0 技術，具備 8 個 E3.S 2T 設備與 8 個 E3.S 1T NVMe 儲存槽，總記憶體容量可達 8TB，主要應用於內存資料庫、電子設計自動化及高效能運算等領域。
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