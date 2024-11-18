微星啟動調查X870主機板2起AMD處理器觸點燒焦事件
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-18 10:29
PC 品牌微星 (2377-TW) 近日針對 AMD Ryzen 7 9800X3D 處理器在 MAG X870 TOMAHAWK WIFI 主機板上的燒毀事件發表聲明，表示已啟動調查程序，並與超微 (AMD-US) 保持密切聯繫。
事件源於美國、韓國都出現主機板燒焦案例，皆發生在使用微星 MAG X870 TOMAHAWK WIFI 主機板的情況下，處理器的觸點出現燒焦現象，主機板的 AM5 插座針腳亦有燒毀情形。
微星接受採訪表示，技術團隊目前僅能在 CPU 未正確安裝於插槽中的情況下重現此問題，正持續調查其他可能導致類似問題的情境，同時表示尚未收到任何相關的退貨授權（RMA）申請。
韓國用戶的案例顯示，受影響的系統雖然可以開機，但無法輸出畫面，主機板 QLED 持續顯示 00 代碼，即使透過 Q FLASH 更新 BIOS 亦無法解決問題，經檢查發現主機板 CPU 插槽側邊出現異常，可能與安裝方式有關。
目前這兩起事件都集中在同一款主機板上，微星承諾將持續追蹤調查進展，並適時向大眾更新最新資訊。
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