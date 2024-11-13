〈焦點股〉微星Q3財報不如預期 早盤開低下跌近7%

PC 品牌微星 (2377-TW)12 日公布第三季財報，由於業外匯損拖累，稅後純益 17.32 億元，呈季年雙減，每股純益 2.05 元，不如市場預期。今 (13) 日股價開低下跌，最低來到 168.5 元，跌破季線及半年線，跌幅近 7%，成交量較前一日放大。