〈焦點股〉微星Q3財報不如預期 早盤開低下跌近7%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-13 11:49
PC 品牌微星 (2377-TW)12 日公布第三季財報，由於業外匯損拖累，稅後純益 17.32 億元，呈季年雙減，每股純益 2.05 元，不如市場預期。今 (13) 日股價開低下跌，最低來到 168.5 元，跌破季線及半年線，跌幅近 7%，成交量較前一日放大。
微星第三季營收 520.9 億元，季增 11.6%，年增 6.5%；毛利率 12.7%，季減 0.7 個百分點，年增 0.9 個百分點；營業利益 21.3 億元，季減 3.5%，年減 4.2%；營益率 4.1%，季減 0.6 個百分點，年減 0.5 個百分點；稅後純益 17.3 億元，季減 17.7%，年減 26.2%，每股純益 2.05 元。
微星前三季累計營收 1,463.9 億元，年增 9.4%；毛利率 12.9%，年減 0.2 個百分點；營業利益 65.6 億元，年減 11.8%；營益率 4.5%，年減 1.1 個百分點；稅後純益 63.3 億元，年減 6.8%，每股純益 7.49 元。
微星同步公告，擬斥資 59 億元興建廠房，擴充 AI 應用產能，將於 2027 年完工投產。
展望後市，隨著輝達 (NVDA-US) 新款顯卡 50 系列推出，有望帶動換機潮，為微星電競 PC、AI PC 業績升溫；另外，微星近期也推出多款 AI 伺服器，將於明年年中出貨，可望成為營運雙引擎動能。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 微星推新伺服器搭載AMD最新處理器 瞄準AI與高效能運算市場
- 微星推NVIDIA MGX架構AI伺服器 瞄準大型語言模型市場
- 微星6款新品獲台灣精品獎 電競掌機首搭Intel最新 Lunar Lake處理器
- 微星攜手uCup打造零塑廠區 年減1500公斤碳排放
上一篇
下一篇