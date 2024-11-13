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〈焦點股〉微星Q3財報不如預期 早盤開低下跌近7%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-13 11:49

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〈焦點股〉微星Q3財報不如預期 早盤開低下跌近7%。(圖：shutterstock)

PC 品牌微星 (2377-TW)12 日公布第三季財報，由於業外匯損拖累，稅後純益 17.32 億元，呈季年雙減，每股純益 2.05 元，不如市場預期。今 (13) 日股價開低下跌，最低來到 168.5 元，跌破季線及半年線，跌幅近 7%，成交量較前一日放大。

微星第三季營收 520.9 億元，季增 11.6%，年增 6.5%；毛利率 12.7%，季減 0.7 個百分點，年增 0.9 個百分點；營業利益 21.3 億元，季減 3.5%，年減 4.2%；營益率 4.1%，季減 0.6 個百分點，年減 0.5 個百分點；稅後純益 17.3 億元，季減 17.7%，年減 26.2%，每股純益 2.05 元。


微星前三季累計營收 1,463.9 億元，年增 9.4%；毛利率 12.9%，年減 0.2 個百分點；營業利益 65.6 億元，年減 11.8%；營益率 4.5%，年減 1.1 個百分點；稅後純益 63.3 億元，年減 6.8%，每股純益 7.49 元。

微星同步公告，擬斥資 59 億元興建廠房，擴充 AI 應用產能，將於 2027 年完工投產。

展望後市，隨著輝達 (NVDA-US) 新款顯卡 50 系列推出，有望帶動換機潮，為微星電競 PC、AI PC 業績升溫；另外，微星近期也推出多款 AI 伺服器，將於明年年中出貨，可望成為營運雙引擎動能。

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