微星5款產品獲CES 2025創新獎 AI電競桌機成雙料冠軍

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-15 18:10

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PC 品牌微星 (2377 今 (15) 日宣布，旗下五款產品獲得 CES 2025 創新獎肯定，其中 MEG VISION X AI 電競桌機同時獲得電競類及人工智慧類兩項創新獎；微星科技行銷副總經理程惠正表示，隨著 AI 時代來臨，微星持續創新產品架構設計，推出多款高效能 AI PC 產品。

微星表示，得獎產品中，MEG VISION X AI 電競桌機搭載 13 吋「AI HMI」觸控螢幕，整合語音互動及 MSI AI Artist 軟體，具備離線操作功能，配備最新英特爾 (INTC-US)CPU、NPU 及輝達 (NVDA-US) 顯示卡，除即時硬體監控、應用程式判別外，還具備 AI 溫控系統。

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另一款獲獎產品 AEGIS RS2 AI 電競桌機則在美國組裝，搭載輝達顯示卡及英特爾處理器，強調 AI 功能與電競體驗的結合；在主機板部分，MPG Z890I EDGE TI WIFI 及 MEG Z890 UNIFY-X 兩款產品也獲電競類創新獎。