微星推NVIDIA MGX AI伺服器 搶攻高效能運算市場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-19 11:56
PC 品牌微星 (2377-TW) 於超級運算大會（SC24）展示新一代伺服器產品線，包括搭載 NVIDIA MGX 架構的 AI 伺服器及採用 Intel Xeon 6 處理器的 DC-MHS 伺服器系列，強化企業級運算解決方案布局。
微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，新款 NVIDIA MGX AI 伺服器將協助企業更有效率地因應變化的運算需求，為高效能運算發展奠定基礎。
在 AI 伺服器方面，微星推出 CG480-S5063 型號，採用雙路 Intel Xeon 6 處理器，支援 8 個 NVIDIA H200 NVL GPU 插槽，並配備 32 組 DDR5 記憶體插槽及 20 個 PCIe 5.0 NVMe 插槽，專為大規模 AI 及語言模型運算設計。
在 HPC 伺服器產品線上，微星推出三款 DC-MHS 伺服器，包括 2U 雙節點的 CD270-S3061-X2、雙處理器的 CX270-S5062，以及單處理器的 CX271-S3066，均支援最新 Intel Xeon 6 處理器，TDP 最高可達 350W，並具備豐富的記憶體與儲存擴充性。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 微星6款新品獲台灣精品獎 電競掌機首搭Intel最新 Lunar Lake處理器
- 〈焦點股〉微星Q3財報不如預期 早盤開低下跌近7%
- 微星5款產品獲CES 2025創新獎 AI電競桌機成雙料冠軍
- 微星啟動調查X870主機板2起AMD處理器觸點燒焦事件
下一篇