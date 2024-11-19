微星推NVIDIA MGX AI伺服器 搶攻高效能運算市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-19 11:56

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PC 品牌微星 (2377-TW) 於超級運算大會（SC24）展示新一代伺服器產品線，包括搭載 NVIDIA MGX 架構的 AI 伺服器及採用 Intel Xeon 6 處理器的 DC-MHS 伺服器系列，強化企業級運算解決方案布局。

微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，新款 NVIDIA MGX AI 伺服器將協助企業更有效率地因應變化的運算需求，為高效能運算發展奠定基礎。

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在 AI 伺服器方面，微星推出 CG480-S5063 型號，採用雙路 Intel Xeon 6 處理器，支援 8 個 NVIDIA H200 NVL GPU 插槽，並配備 32 組 DDR5 記憶體插槽及 20 個 PCIe 5.0 NVMe 插槽，專為大規模 AI 及語言模型運算設計。