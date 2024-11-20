〈國泰金經濟調查〉11月景氣展望、股市樂觀指數雙跌 近4成買房意願降

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-20 09:46

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國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 11 月國民經濟信心調查結果，發現景氣展望及股市樂觀指數雙雙走弱，消費意願微揚；關於下半年引發熱議的房市，民眾對於房價下跌的預期較半年前提升，近 4 成民眾則會因央行信用管制而降低買房意願，其中住處為自有的民眾受影響程度較承租的民眾大。

國發會最新公布的 9 月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標上揚幅度減緩。國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數走弱至 -8.1 (10 月：-6.4)，展望樂觀指數同步下降至 -8.1 (10 月：-5.3)。大額消費意願指數微幅上揚至 11.3 (10 月：9)，耐久財消費意願指數亦同步增加至 -9.4 (10 月: -9.9) ，顯示消費動能仍穩健。

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央行 10 月推出信用管制措施的豁免條款，令買房意願小升至 -53.8 (10 月：-56.2)，賣房意願微揚至 -11.1 (10 月：-11.5)。

主計總處 8 月預估台灣 2025 年經濟成長率 3.26%，通貨膨脹率 1.91%。本月調查結果顯示，民眾對於 2025 年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至 2.84% (前月 2.87%)，有 52% 的 (前月 51%) 的民眾認為全年經濟成長率會低於 3%；而民眾對於 2025 年平均通膨預期值落在 2.27% (前月：2.30%)，有 66% (前月 68%) 的民眾認為全年通貨膨脹率會高於 2%。

整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，相較於主計總處，民眾對於明年的經濟成長仍較保守，對於通膨預期則相對較高。

美國總統大選投票期間，政治不確定性令國際股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至 15.7 (10 月：18.1)，風險偏好指數減弱至 17.1 (10 月：17.7) 。

對於未來 6 個月居住地住宅的價格變化預期，本次調查結果顯示，合計有 58.4%(較前次調查減少 13.8 個百分點) 民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過 3%；而有 12%(較前次調查增加 7.7 個百分點) 民眾預期房價跌幅超過 3%，其中 10.7%(較前次調查增加 7 個百分點) 民眾預期房價跌幅介於 3 至 10%。整體而言，民眾對於房價下跌的預期較半年前提升。